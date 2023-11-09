الدوري الأوروبي، محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول ضد تولوز

الدوري الأوروبي، أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن تشكيل الريدز لمواجهة مضيفه تولوز الفرنسي، في الثامة إلا ربع مساء اليوم الخميس، على الملعب البلدي بفرنسا، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في اليورباليج.

ويخوض ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح مباراة اليوم، من أجل تحقيق الفوز لحسم التأهل إلي دور خروج المغلوب، دور الـ 32 من مسابقة اليوروباليج.

تشكيل ليفربول أمام تولوز

حراسة المرمى: كيفين كيليهير.

خط الدفاع: جو جوميز، جاريل كوانساه، جويل ماتيب، تسيميكاس.

خط الوسط: واتارو إندو، ماك أليستر، هارفي إليوت.

خط الهجوم: بن دوك، لويس دياز، كودي جاكبو.

ويتواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول في مواجهة مضيفه تولوز.

ترتيب ليفربول وتولوز في الدوري الأوروبي

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب المجموعة الخامسة في بطولة الدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط فيما يأتي فريق تولوز في المركز الثالث برصيد 4 نقاط خلفًا لسانت جيلواز الوصيف بفارق الأهداف وأخيرًا لاسك لينز النمساوي بدون رصيد من النقاط.

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وحصد فريق ليفربول 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية في دور المجموعات، ويتطلع للاستمرار في سلسلة الانتصارات بالمسابقة الأوروبية التي يستهدف تحقيق لقبها الرابع على مر تاريخ الريدز.

ويستأنف فريق ليفربول مشواره الأوروبي في اليوروبا ليج، بعد تعادله أمام لوتون تاون بنتيجة 1-1 في الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري الإنجليزي، ليفقد نقطتين في صراع المقدمة بجدول ترتيب البريميرليج.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 24 نقطة وبفارق الأهداف عن أرسنال صاحب المركز الرابع، فيما يتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 27 نقطة ثم توتنهام وصيفًا برصيد 26 نقطة.

رقم تاريخي ينتظر ليفربول

ويخوض ليفربول المباراة رقم 150 في تلك المسابقة تحت مسمياتها المختلفة من كأس المعارض وكأس الاتحاد الأوروبي والدوري الأوروبي، وحقق الريدز 81 انتصارًا.

كما يخوض الريدز اليوم المباراة رقم 450 تحت قيادة المدرب يورجن كلوب، علمًا بأن الفريق حقق معه 278 انتصارًا.

ونجح ليفربول في الفوز على تولوز في المباريات الثلاث السابقة بينهما، (4-0) و(5-1) على أرضه، إلى جانب الفوز خارج ميدانه بهدف دون رد في موسم (2007- 2008) في الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا.

وبشكل عام حقق ليفربول خارج أرضه أمام الأندية الفرنسية 5 انتصارات في 15 زيارة سابقة، وتكبد 8 هزائم وتعادل مرتين.

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