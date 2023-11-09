خبير دولي: السيسي لم يكشف كل أوراقه في أزمة غزة وأمريكا سحبت اعترافها بالعدل الدولية

طوفان الأقصى، قال المستشار هيثم بسام، خبير التحكيم في النزاعات الدولية،: إن القانون الدولي هو القائم بتنظيم العلاقات بين الدول، وهناك مشكلة في تطبيقه بسبب سيادة الدول، مشيرًا إلى أن أي دولة من حقها ألا تعترف بالقانون الدولي حال تعارضه مع السيادة.

سحب الولايات المتحدة اعترافها بمحكمة العدل الدولية

ولفت إلى أن الولايات المتحدة سحبت اعترافها بمحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالأحكام الصادرة ضدها، ولديها الحق في قبول الأحكام أو رفضها، لأن هذا الأمر يتعلق بالسيادة.

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أحكام العدل الدولية

وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية لا تمتلك الحق في إجبار الدول على القبول بأحكامها، ولكن من الممكن اللجوء إلى مجلس الأمن لإجبار الدول على قرارات بعينها، ومن الممكن أن يعترض على قراراته من خلال استخدام الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

وتابع خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “بنت البلد” الذي تقدمه الفنانة نشوى مصطفى والمذاع على فضائية "ten"، أن محكمة العدل الدولية دورها قائم على الفتاوى القانونية، وفي حال قيام المحكمة بإدانة أي طرف دولي، فتنفيذ هذا القرار مُقترن بموافقة كافة الأطراف المتصارعة، وعند اعتراض أي دولة من هذه الأطراف على هذا القرار، فهذا يمنع تنفيذ القرار.

لعبة إسرائيل

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول توجيه كل المتعاملين مع مواقع التواصل الاجتماعي وإيهام الكثير بأن تل أبيب في حالة حرب، وهذا ليس صحيحًا، لأن حالة الحرب لا تحدث إلا حال حدوث صراع عسكري بين قوى عسكرية، أما إذ قامت قوى عسكرية بمواجهة مدنيين بالذبح والقتل والاغتصاب فهذا ليس حربًا، ولكنه اعتداء يجب التصدي له بكل السبل.

كواليس حرب غزة

وأشار إلى أن الاحتلال كان في حالة حرب في 1973، وفي 1967، ولكن تل أبيب الآن ليست في حالة حرب، مشيرًا إلى أنه يحزن من انتقاد الدول العربية في التعامل مع القضية الفلسطينية، لأن الكثير لا يعلم ما يحدث وراء الكواليس.

السيسي رجل المخابرات

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل مخابرات من الطراز الأول، ويحمل مسئولية دولة ذات حدود ملتهبة في كافة الاتجاهات، مشيرًا إلى أن هناك بوستات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد الأخوة العرب بسبب تعاملهم مع القضية الفلسطينية من أجل بث الفرقة بين الأشقاء العرب.

وأضاف: الشعب المصري والفدائيين المصريين قاوموا الاحتلال الإنجليزي من خلال ضرب القوات الإنجليزية، ولم تقم باختطاف المدنيين الإنجليزيين، مشيرًا إلى أن حماس ضربت مدنيين إسرائيليين، وبذلك ساوت نفسها بما تفعله دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما أعطى الاحتلال مبررًا فيما يقوم به من اعتداء على قطاع غزة.

سبب رفض السيسي تهجير الفلسطينيين

وأوضح: أن السيسي رفض تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، لأن هذا يساهم في تحقيق رغبة الكيان الصهيوني في إفراغ قطاع غزة من الشعب الفلسطيني، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية بلا رجعة.

ولفت إلى أن روسيا تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن لوقف الحرب على قطاع غزة، ولكن استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو منع إصدار هذا القرار.

ولفت إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب، ولا يحمل همها إلا العرب، خاصة وأن الشعب الفلسطيني شعب شقيق ومجاور لمصر، مشيرًا إلى أن مصر لا يمكن أن تتخاذل أو تتراخى في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تقوم بواجبها على أكمل وجه في الدفاع عن الشعب الفلسطيني بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لا يصلح غيره لقيادة مصر هذه الفترة، بسبب الضغوط الهائلة التي تمارس على الدولة المصرية.

وأوضح: الشعب المصري تعداده حاليًا يقترب من 130 مليون خلاف الشعب السعودي والإماراتي قادر على صنع المستحيل في التعامل مع القضية الفلسطينية، ولكن هناك حكمة عربية في التعامل من قبل القادة العرب.

وأضاف: "الدولة الصهيونية فرضت الأمر الواقع في عام 1948، وفي 1967 حاول الاحتلال إيهام العرب بأن الكيان الصهيوني دولة لا تقهر، معقبًا: "في 1973 استطاع الشعب المصري تدمير الخط المنيع بارليف بخراطيم مياه، ولولا أمريكا ما كان هناك قائمة لدولة الاحتلال".