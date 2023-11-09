طبيب الزمالك يكشف موقف المصابين بعد لقاء بيراميدز

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل الإصابات التي تعرض لها بعض لاعبي الأبيض خلال مباراة بيراميدز التي أقيمت مساء الأمس في نصف نهائي كأس مصر.

مصابو الزمالك

وقال الدكتور محمد أسامة: إن سيد عبد الله "نيمار" ونبيل عماد دونجا ثنائي الفريق تعرض للإصابة بشد خفيف في عضلة السمانة نتيجة للمجهود المبذول خلال المباراة وبناءً عليه تم استبدالهما منعًا لتفاقم الإصابة.

وأشار رئيس الجهاز الطبي للفريق إلى شكوى محمود علاء مدافع الأبيض من آلام في العضلة الخلفية قبل مواجهة بيراميدز، وبناءً عليه تم التعامل معه من خلال وضع برنامج تأهيلي خاص لتجهيزه للمباراة.

Advertisements

وأضاف الدكتور محمد أسامة أن محمود علاء اشتكى من الإصابة بين شوطي مباراة بيراميدز وبعدها تقرر استبداله منعًا لتفاقم الإصابة.

وأكد رئيس الجهاز الطبي إجراء الثلاثي محمود علاء وسيد عبد الله "نيمار" ونبيل عماد "دونجا" فحوصات طبية فور العودة للتدريبات للاطمئنان عليهم.

وفيما يخص مصطفى شلبي لاعب الفريق أكد رئيس الجهاز الطبي مواصلة اللاعب البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له بسبب الإصابة التي يعاني منها في وجه القدم، مشيرًا إلى خضوعه لفحوصات طبية جديدة عقب العودة للتدريبات للاطمئنان على حالته وتحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أبو سليم الليبي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام أبو سليم الليبي

تقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد 26 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة ثلاثة أيام عقب الفوز على بيراميدز يوم أمس في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وفضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام من أجل التقاط الأنفاس قبل استئناف التدريبات مرة أخرى استعدادا لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتأهل فريق الزمالك لنهائي كأس مصر لمواجهة نظيره الأهلي في المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 4 - 3 في مباراة نصف النهائي، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.