الخميس 09 نوفمبر 2023
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رياضة

أحمد فتوح ومحمد صبحي يجهزان بيان اعتذار لنادي الزمالك

صبحي وفتوح والزناري،
صبحي وفتوح والزناري، فيتو

استقر الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي لاعبا الزمالك على إصدار بيان اعتذار لجماهير ومجلس إدارة القلعة البيضاء.

وأكد مصدر مقرب من اللاعبين أن الثنائي قرر تقديم بيان اعتذار خلال الفترة المقبلة وتحديدا بعد انتهاء معسكر المنتخب من أجل محاولة إنهاء أزمتهما في نادي الزمالك بعد استبعادهما من المباريات وعرضهما للبيع.

وأشار المصدر إلى أن الثنائي يحاولان إنهاء الأزمة من أجل العودة للمشاركة مع الزمالك في المباريات خلال الفترة المقبلة للحفاظ على اللياقة البدنية والمستوى الفني خاصة أن الثنائي يريدان المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة رفقة منتخب مصر.

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وكان الثلاثي صبحي وفتوح والزناري غادرا معسكر الزمالك ليلة مباراة زد في الدوري المصري، ليقرر الزمالك عرضهما للبيع والتحقيق العاجل.

ومن ناحيته أكد حلمي طولان المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، أن بيان النادي بشأن التحقيق مع أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي لن يكون له أهمية، خصوصا بعدما تم إعلان عرضهم للبيع بشكل رسمي.

أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي

وطالب بمساندة مجلس الإدارة الحالي برئاسة حسين لبيب في ظل صعوبة المرحلة الحالية.

وقال طولان في تصريحات لبرنامج “بوكس تو بوكس” الذي يبث عبر قناة etc: "هناك قرارات متسرعة من جانب الزمالك بشأن عرض اللاعبين للبيع في الوقت الحالي، وهو قرار غير مناسب، كان يجب توقيع عقوبة مالية شديدة على اللاعبين، وأحاول أجدد لهم ومن ثم بيعهم بمبلغ مالي".

 

قرار إدارة الزمالك غير مناسب الآن

وتابع: “قرار إدارة الزمالك غير مناسب الآن، خصوصا أن هناك لاعبين ”فري" ما عدا الزناري، ويتم تقديم هؤلاء اللاعبين على طبق من ذهب لأندية أخرى تتعاقد معهم، وبعضهم قد يجلس في منزله لنهاية الموسم وينضم لأي نادٍ آخر بدون تحقيق أي مكسب مالي لصالح النادي".

وأكد طولان: "كان الأفضل تجديد عقود اللاعبين بالاتفاق معهم، ومن ثمَّ عرضهم للبيع، هذا هو القرار الأفضل، من أجل تحقيق مكسب مالي للزمالك، فتوح لاعب مهم ولا يعجبني أسلوبه في الفترة الأخيرة في حديثه مع النادي وسلوكياته داخل الفريق، مع أنه لاعب رائع كما أن مطالبه تعجيزية لتجديد العقد، وسأحزن لرحيله عن الزمالك ولكن تعويضه صعب، خصوصا في ظل قلة اللاعبين الموجودين في مركز الظهير الأيسر، يجب معاقبة فتوح بشدة ومن ثم تجديد عقده وبيعه مستقبلا".

وختم: "مجلس إدارة الزمالك لا يملك بيع فتوح وصبحي خصوصا أن عقودهما تنتهي قريبا ويحق لهما التوقيع لأي نادٍ خلال يناير القادم، والقرار غير مناسب من جانب الإدارة الحالية، خصوصا أنه لم يتم التحقيق مع اللاعبين وفوجئنا بإعلان القرار، ونسعى لمعاونة المجلس الحالي للنجاح".

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