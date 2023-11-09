الخميس 09 نوفمبر 2023
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رياضة

الزمالك يتجه لمدرسة أمريكا الجنوبية في الصفقات القادمة

أحمد سليمان، فيتو
أحمد سليمان، فيتو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن كيفية إدارة ملف التعاقد مع صفقات للفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

 

صفقات الزمالك الجديدة

وأشار المصدر  إلى أن هناك اتجاها داخل مجلس إدارة الزمالك يقوده أحمد سليمان وحسين السيد عضوي المجلس والمسئولين عن ملف كرة القدم، عن التعاقد مع صفقات من أمريكا الجنوبية.

 

وتابع المصدر إن الهدف من التعاقد مع صفقات من أمريكا الجنوبية هو شراء لاعبين بجودة عالية وعمر صغير، وبمقابل مادي أقل كثيرا مما كان يحدث في الزمالك خلال الفترات الماضية.

 

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وأشار المصدر أن فريق السكاوتينج تيم الجديد بنادي الزمالك سيعرض خلال الفترة المقبلة عددا كبيرا من اللاعبين من أمريكا الجنوبية للتعاقد معهم في يناير القادم، في حال حل أزمة وقف القيد أو في الصيف القادم.

 

وأضاف المصدر أن مجلس الإدارة الحالي يرى أن التعاقد مع صفقات من أفريقيا وخاصة من أندية الشمال تكون غالية جدا ولا تقدم نقلة فنية مع الفريق. 

 

قررت الإدارة المشرفة على قطاع كرة القدم بنادي الزمالك ممثلة في الكابتن أحمد سليمان والكابتن حسين السيد إنشاء قسم فريق الكشافة (scouting team) وتحليل الأداء (performance analysis team) داخل القطاع، على أن يكون هذا الفريق مسئولا عن تحليل بيانات الفريق الأول والفرق المنافسة، بالإضافة إلى المسئولية عن التعاقدات بالتنسيق مع إدارة كرة القدم، عن طريق جمع بيانات تفصيلية عن اللاعبين المستهدف التعاقد معهم مستقبلًا من جميع أنحاء العالم طبقًا للسياسة الجديدة التي تضعها إدارة الكرة للتعاقد مع اللاعبين الجدد بناءً على تحليل البيانات ووفق متطلبات المدير الفني لكرة القدم.

 

قسم الكشافة وتحليل الأداء 

سيختص الفريق بتحليل اللاعبين في الفريق الأول بالزمالك وقطاع الناشئين، بالإضافة للاعبي دوري الدرجة الأولى والثانية والفرق المنافسة.

 

يترأس فريق الكشافة من الناحية الإدارية المهندس زياد البارودي لعرض التقارير على المشرف العام على كرة القدم ومجلس الإدارة (متطوعًا دون أجر).

 

بينما سيترأس فريق الكشافة وتحليل الأداء من الناحية الفنية الدكتور محمد داود الشناوي ومعه الفريق الخاص به والذي سيضم المحلل محمد علاء بيومي (وجميعهم متطوعون دون أجر في الفترة الحالية) على أن تتم إضافة عناصر أخرى وفقا لقرار داود في حالة حاجته لهم فيما بعد، بالتنسيق مع المهندس زياد البارودي وإدارة الكرة بنادي الزمالك.

 

فريق تحليل الأداء والكشافة سيكون نواة تكوين منظومة كبيرة لاكتشاف المواهب تعمل بشكل احترافي داخل نادي الزمالك، بالإضافة إلى تكوين منظومة متكاملة لتحليل الأداء في المستقبل.

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