أشرف صبحي يلتقي مجلس إدارة اتحاد الفعاليات الرياضية لمناقشة خطة الفترة المقبلة

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعا اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مجلس إدارة اتحاد الفعاليات الرياضية، برئاسة الزميل أحمد الشامي الكاتب الصحفي بالأهرام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة خطط الاتحاد الفترة المقبلة.

تفاصيل لقاء وزير الشباب والرياضة مع مجلس إدارة اتحاد الفعاليات الرياضية

تناول اللقاء العديد من الأمور الخاصة بخطة الاتحاد الفترة المقبلة، وقال الدكتور أشرف صبحي، إن فكرة اتحاد الفعاليات الرياضية، تأتي ضمن رؤية الوزارة في مواكبة التغيرات التي تشهدها الفعاليات حول العالم.

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أشرف صبحي مع مجلس إدارة اتحاد الفعاليات الرياضية، فيتو

وأضاف أشرف صبحي، أن الاتحاد سيلقى كل الدعم والتعاون من الوزارة، والانسجام مع الإدارات المختلفة التي تعمل في المجال نفسه.

أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الطفرة الإنشائية والإنجازات التي تشهدها البلاد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يقدم كل الدعم للرياضة المصرية انعكس على تحقيق العديد من الإنجازات الرياضة وجعل مصر قبلة لكافة الاتحادات الدولية لتنظيم البطولات والفعاليات.

وأوضح وزير الرياضة، إلى أن استحداث فعاليات جديدة وفتح أبواب جديدة من خلال شركات أجنبية لإقامة أحداث رياضية دولية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، أن اتحاد الفعاليات الرياضية أحد أذرع الوزارة الاقتصادية لزيادة الفعاليات التي تقام في مصر.

ومن جانبه قال، قال أحمد الشامي، رئيس اتحاد الفعاليات الرياضية، إن الاتحاد يمتلك أجندة كبيرة في الفعاليات والأحداث الرياضية للمساهمة في تطبيق رؤية الوزير نحو استحداث فعاليات جديدة.

أضاف الشامي، أن البداية ستكون من خلال فعالية اليوم الرياضي المصري الصيني، وإبرام بروتوكولات تعاون مع شركات بالدول العربية، كما تم عرض تنظيم كأس إفريقيا للجامعات بالتعاون مع الاتحاد الافريقي للجامعات وأيضا دورة الألعاب الأولي للجاليات بمصر.

حضر الاجتماع اللواء عبدالرحمن شلش، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة وأحمد عبد الخالق مدير عام السياحة والفاعليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ومحمد الشاذلي مدير عام الإعلام بوزارة الشباب والرياضة والمتحدث الرسمي للوزارة، والاستاذ احمد حسان مدير عام التنمية الرياضية.

ويتكون مجلس إدارة الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية من أحمد الشامي رئيسًا واللواء خالد شاهين نائب أول، المهندس ربيع مصطفى إبراهيم نائب، اللواء محسن مرسي، أمين الصندوق وعضوية محمد مصطفى الجوهري الكاتب الصحفي بالأهرام، الدكتورة هبة محمد، كمال فتحي ومحمود كريم وأحمد عبد الخالق مندوب وزارة الشباب والرياضة بالاتحاد.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الشباب والرياضة انتهاء كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق منافسات بطولة كأس العالم للكرة الطائرة البارالمبية بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة حتى 18 نوفمبر.

وقامت وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ كافة المتطلبات الخاصة باستقبال الوفود المشاركة في البطولة من ١٨ دولة وهي اليابان الصين. ألمانيا أوكرانيا كندا ألمانيا هولندا فرنسا الهند العراق ايران الجزائر مصر سلوفينيا منغوليا إنجلترا البرازيل نيجريا بواقع 14 فريق رجال و10 فرق سيدات.

الشباب والرياضة: انتهاء الاستعدادات لانطلاق كأس العالم للكرة الطائرة البارالمبية،فيتو

ويقام افتتاح البطولة والمباراة الافتتاحية يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الشباب والرياضة: انتهاء الاستعدادات لانطلاق كأس العالم للكرة الطائرة البارالمبية،فيتو

ومن جانبه شدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على جميع القائمين على تنظيم واستضافة بطولة كأس العالم للطائرة البارالمبية على ضرورة خروج البطولة بالشكل الذى يليق بسمعة المنظومة الرياضية المصرية وقدراتها البصرية والتقنية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن استضافة البطولة فى الصالة الرياضية المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة يعكس القدرات المصرية فى ظل النهضة الشاملة فى البنية الرياضية للجمهورية الجديدة.

من ناحية أخرى، كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بعثة منتخب البادل تنس، بعد التتويج بلقب البطولة العربية الأولى للبادل بالإمارات.

كما يلتقي وزير الشباب والرياضة بعثة الناشئين قبيل المغادرة للمشاركة في كأس العالم بباراجواي، بحضور المهندس أحمد غتوري رئيس الاتحاد المصري والعربي للبادل تنس، وأعضاء مجلس الإدارة.

وزير الشباب والرياضة يكرم منتخب البادل تنس بعد الفوز بالبطولة العربية، فيتو

وجدد الدكتور أشرف صبحي التأكيد على الدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.

وزير الشباب والرياضة يكرم منتخب البادل تنس بعد الفوز بالبطولة العربية، فيتو

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تعمل على تذليل كل العقبات لكل المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في مختلف اللعبات على كافة المستويات والأصعدة، وأثر ذلك في الوصول إلى قمة الأداء والإنجاز الذى يضاف إلى الرياضة المصرية.

وزير الشباب والرياضة يكرم منتخب البادل تنس بعد الفوز بالبطولة العربية، فيتو

وأكد أشرف صبحي دعمه الدائم والمستمر لكافة الفرق والمنتخبات الوطنية لتحقيق المزيد من الإنجازات، وحرصه المتواصل على تحفيزهم لتحقيق المزيد الإنجازات في المستقبل، كما أكد على حرص الدولة المصرية على توفير كل الدعم والإمكانيات للرياضيين والفرق الوطنية للمساهمة في تحقيق نجاحات مستمرة في مختلف الرياضات.