وزير الرياضة يهنئ رئيس اتحاد التايكوندو بنتائج المنتخب في بطولة أفريقيا

التايكوندو، أجري أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالًا هاتفيًا، برئيس الاتحاد المصري للتايكوندو المستشار محمد مصطفي، لتهنئة بنتائج المنتخب المصري، وحصد ست ميداليات في بطولة أفريقيا والمقامة يومي 5 و6 نوفمبر في أبيدجان بكوت ديفوار.



وحقق أحمد وائل الميدالية الذهبية، وجنى خطاب الميدالية الذهبية، عبدالله عصام الميدالية البرونزية، تقى شعبان الميدالية برونزية، وآية شحات الميدالية البرونزية.

سيف عيسى



وتأهل البطل الأوليمبى سيف عيسى بالتصنيف الأوليمبى كأول لاعب فى تاريخ التايكوندو المصرى ليحجز مقعدا للمرة الثانية على التوالى فى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024، دون الانتظار للتصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد بعد أن حقق الميدالية الفضية بالبطولة الأفريقية.

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وأعرب وزير الشباب والرياضة عن فخره واعتزازه بأداء منتخب مصر للتايكوندو، وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والجهاز الفني والاتحاد المصري للتايكوندو لتحقيق هذا الإنجاز المهم، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس تطور الرياضة في مصر وجهود التطوير والاستثمار التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم الرياضة وتعزيز مكانتها على المستوى الدولي، بالإضافة إلى الدعم اللامحدود الذي تشهده الرياضة المصرية من القيادة السياسية.



وأكد «صبحي» دعمه الدائم والمستمر لكافة الفرق والمنتخبات الوطنية لتحقيق المزيد من الإنجازات، وحرصه المتواصل على تحفيزهم لتحقيق المزيد الإنجازات في المستقبل، كما أكد على حرص الدولة المصرية على توفير كل الدعم والإمكانيات للرياضيين والفرق الوطنية للمساهمة في تحقيق نجاحات مستمرة في مختلف الرياضات.

وحجزت مصر حتى الآن 67 مقعدا في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 حتى الآن نستعرضهم خلال السطور التالية:

كرة القدم

وتأهل المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 بقائمة تضم 18 لاعبا، وذلك بعد حصد وصافة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عاما.

الكرة الطائرة

وحسم منتخب الكرة الطائرة تذكرة تأهله لأولمبياد باريس 2024، بعد احتلال صدارة تصنيف المنتخبات الأفريقية على المستوى الدولي، وتضم قائمته 12 لاعبا.

السباحة

وحسم منتخب مصر للسباحة التوقيعية سيدات تأهله لأولمبياد باريس بقائمة تضم 8 لاعبات.

وتأهل أيضا مروان القماش لاعب المنتخب الوطني للسباحة للمشاركة في أولمبياد باريس في سباقي 800 متر و1500 متر حرة.

الخماسي الحديث

وضمن حتى الآن 3 لاعبين مصريين مشاركتهم في منافسات الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وهم:

- مهند شعبان - بطل كأس العالم

- أحمد الجندي - بطل إفريقيا

- ملك إسماعيل - بطلة إفريقيا

الرماية

وفي منافسات الرماية حسم عزمي محيلبة تأهله لأولمبياد باريس 2024، بعد الفوز بلقب بطولة العالم لرماية الإسكيت رجال، بالإضافة لكوتة تقدر بـ10 لاعبين حصل عليها منتخب مصر من خلال مشاركته في منافسات البطولة الأفريقية التي أقيمت مؤخرا بالقاهرة.

تنس الطاولة

كما تأهل منتخب تنس الطاولة أيضا للمشاركة في أولمبياد باريس بـ3 لاعبين و3 لاعبات في منافسات الفرق والزوجي المختلط.

الملاكمة

وحسم 3 لاعبين من منتخب الملاكمة تأهلهم للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 وهم:

عمر العوضي - وزن ٧١ كجم رجال

عبد الرحمن عرابي - وزن ٨٠ كجم رجال

يمنى عياد - وزن ٥٤ كجم سيدات

المصارعة

وفي المصارعة جسم عبد اللطيف منيع لاعب منتخبنا الوطني للمصارعة الرومانية تأهله لأولمبياد باريس بعد حصد برونزية وزن فوق 130 كجم في بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا بصربيا.

التجديف

وتأهل من منتخب التجديف حتى الآن 3 لاعبين وهم، عبد الخالق البنا في منافسات فردي الرجال، وكل من أحمد خالد ومحمد قوطة في منافسات القارب الزوجي خفيف الوزن.

التايكوندو

وفي التايكوندو حسم سيف عيسى تأهله لأولمبياد باريس 2024، بعد حصد المركز الثاني والميدالية الفضية خلال مشاركته في منافسات البطولة الأفريقية الأخيرة.