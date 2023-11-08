أشرف صبحي يشهد مؤتمر إعلان تفاصيل المسابقة الدولية لرالي الطيران

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي الخاص بتنظيم وتنفيذ المسابقة الدولية لرالي طيران والمدرجة ضمن أجندة المسابقات الدولية للاتحاد الدولي للرياضات الجوية FAI، بالتعاون مع وزارتي الطيران والسياحة والآثار.

تفاصيل رالي الطيران في مصر

وقال أشرف صبحي: “رالي الطيران حدث رياضي كبير وجديد ولأول مرة رالي طائرات، وتتعاون الوزارة من خلاله مع وزارات الطيران والسياحة والآثار والدفاع والداخلية، بمشاركة 14 طائرة من 10 دول مختلفة”.

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أشرف صبحي يشهد مؤتمر إعلان تفاصيل المسابقة الدولية رالي الطيران، فيتو

وأكد وزير الشباب والرياضة أن دعم القيادة السياسية وتوفير الدعم الدائم لمثل هذه الأحداث هو ما يضعها على رأس أولويات الدولة وهى الاهتمام بصحة المواطن، معبرًا عن أهمية دمج الرياضة بالأماكن السياحية والأثرية، لما تتمتع به مصر من تراث ذاخر.

أشرف صبحي يشهد مؤتمر إعلان تفاصيل المسابقة الدولية رالي الطيران، فيتو

وتحدث أشرف صبحي عن حرص الوزارة على التعاون مع مختلف المؤسسات المعنية لتنظيم ماراثونات رياضية على مستوى جميع المحافظات، ضمن أجندة الفعاليات الرياضية السنوية التى تضعها الوزارة، فى ضوء نشر ثقافة الممارسة الرياضية، والترويج للمعالم السياحية والأثرية التى تتميز بها البلاد، وكذا المشروعات القومية الكبرى التى تشهدها مصر خلال الآونة الراهنة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أشرف صبحي يشهد مؤتمر إعلان تفاصيل المسابقة الدولية رالي الطيران، فيتو

يشهد رالي الطيران التحليق بين عدد من المطارات المدنية داخل الممرات الجوية المدنية على ارتفاع 2500 قدم، علي أن يكون إقلاع الطائرات يوم 11 نوفمبر من مطار سفنكس الساعة 4 عصرًا والاتجاه لاعلى الأهرامات بارتفاع 2000 قدم، والتحليق في دوائر فوق الأهرامات لمدة 10 دقائق وعلى إرتفاع 800 قدم والطيران أعلى هرم سقارة لمدة 15 دقيقة مع إمكانية خفض الارتفاع لبعض الطائرات الى 200 قدم فوق بعض الإحداثيات.

وتُقام المسابقة تحت إشراف نادي الطيران المصري خلال الفترة من 10 وحتى 18 نوفمبر بالتحليق بين المطارات المدنية الآتية ( سفنكس - الأقصر - أسوان أبو سمبل – الجونة)، بتنظيم إحدى الشركات بالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

من ناحية أخرى، أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالإتحاد المصرى للقوة برئاسة اللواء محمود بركات، بعد النتائج المُميزة لمنتخب مصر للقوة البدنية المشارك ببطولة العالم بإنجلترا 2023.

وحصد اللاعب محمود عدوى المركز الأول والميدالية الذهبية، اللاعب أمير محمد سيد عبده المركز الأول والميدالية الذهبية، اللاعب حامد خلاف المركز الأول والميدالية الذهبية محققًا رقم 955 كيلو.