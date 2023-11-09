الرياضة: انتهاء الاستعدادات لانطلاق كأس العالم للكرة الطائرة البارالمبية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة انتهاء كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق منافسات بطولة كأس العالم للكرة الطائرة البارالمبية بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الادارية الجديدة خلال الفترة حتى 18 نوفمبر.

وقامت وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ كافة المتطلبات الخاصة باستقبال الوفود المشاركة في البطولة من ١٨ دولة وهي اليابان الصين. ألمانيا أوكرانيا كندا ألمانيا هولندا فرنسا الهند العراق ايران الجزائر مصر سلوفينيا منغوليا إنجلترا البرازيل نيجريا بواقع 14 فريق رجال و10 فرق سيدات.

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الشباب والرياضة: انتهاء الاستعدادات لانطلاق كأس العالم للكرة الطائرة البارالمبية،فيتو

ويقام افتتاح البطولة والمباراة الافتتاحية يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة مساءا بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الشباب والرياضة: انتهاء الاستعدادات لانطلاق كأس العالم للكرة الطائرة البارالمبية،فيتو

ومن جانبه شدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على جميع القائمين على تنظيم واستضافة بطولة كأس العالم للطائرة البارالمبية على ضرورة خروج البطولة بالشكل الذى يليق بسمعة المنظومة الرياضية المصرية وقدراتها البصرية والتقنية.

وأشار وزير الشباب والرياضة أن استضافة البطولة فى الصالة الرياضية المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة يعكس القدرات المصرية فى ظل النهضة الشاملة فى البنية الرياضية للجمهورية الجديدة.

من ناحية أخرى، كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بعثة منتخب البادل تنس، بعد التتويج بلقب البطولة العربية الأولى للبادل بالإمارات.

كما يلتقي وزير الشباب والرياضة بعثة الناشئين قبيل المغادرة للمشاركة في كأس العالم بباراجواي، بحضور المهندس أحمد غتوري رئيس الاتحاد المصري والعربي للبادل تنس، وأعضاء مجلس الإدارة.

وزير الشباب والرياضة يكرم منتخب البادل تنس بعد الفوز بالبطولة العربية، فيتو

وجدد الدكتور أشرف صبحي التأكيد على الدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.

وزير الشباب والرياضة يكرم منتخب البادل تنس بعد الفوز بالبطولة العربية، فيتو

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تعمل على تذليل كل العقبات لكل المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في مختلف اللعبات على كافة المستويات والأصعدة، وأثر ذلك في الوصول إلى قمة الأداء والإنجاز الذى يضاف إلى الرياضة المصرية.

وزير الشباب والرياضة يكرم منتخب البادل تنس بعد الفوز بالبطولة العربية، فيتو

وأكد أشرف صبحي دعمه الدائم والمستمر لكافة الفرق والمنتخبات الوطنية لتحقيق المزيد من الإنجازات، وحرصه المتواصل على تحفيزهم لتحقيق المزيد الإنجازات في المستقبل، كما أكد على حرص الدولة المصرية على توفير كل الدعم والإمكانيات للرياضيين والفرق الوطنية للمساهمة في تحقيق نجاحات مستمرة في مختلف الرياضات.

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي الخاص بتنظيم وتنفيذ المسابقة الدولية رالي طيران والُمدرجة ضمن أجندة المسابقات الدولية للإتحاد الدولي للرياضات الجوية FAI، بالتعاون مع وزارتي الطيران والسياحة والآثار.

تفاصيل رالي الطيران في مصر

قال أشرف صبحي: “رالي الطيران حدث رياضي كبير وجديد ولأول مرة رالي طائرات، وتتعاون الوزارة من خلاله مع وزارات الطيران والسياحة والآثار والدفاع والداخلية، بمشاركة 14 طائرة من 10 دول مختلفة”.