الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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اقتصاد

صندوق النقد يرفع توقعات نمو الصين حتى 2024 بعد إجراءات الدعم

صندوق النقد الدولي،
صندوق النقد الدولي، فيتو

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل النمو السنوي لاقتصاد الصين في العامين: الجاري والمقبل، بعد أن حققت  أداء أفضل من التوقعات في الربع الثالث، وتطبيق بكين إجراءات لدعم تعافي الاقتصاد.

 

الناتج المحلي الإجمالي للصين

يتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.4% في 2023 و4.6% في 2024، بحسب بيان بعثة مشاورات المادة الرابعة الذي نشر اليوم الثلاثاء، بزيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية عن توقعات الصندوق السابقة، بحسب وكالة بلومبرج.

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استمرار مخاطر تدهور القطاع العقاري

مع ذلك، أشار الصندوق إلى أن تباطؤ النمو في العام المقبل سينتج عن استمرار مخاطر تدهور القطاع العقاري وتراجع الطلب الخارجي. كما دعا الحكومة إلى مواصلة الجهود لاحتواء مخاطر سوق العقارات والدين الحكومي المحلي، لتعزيز الثقة وآفاق النمو في المدى القريب.

العلم الصيني، فيتو

وفي سياق آخر، قال الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، إن هناك علاقات اقتصادية قوية تربط بين مصر والصين منذ أكثر من مائة عام، فهي ليست وليدة اللحظة، كما أن الصين  هي الداعم الأول للاقتصاد المصري، حيث أنها تعد أكبر دول العالم تصديرا للمواد الخام.

 

مردود إيجابي لاستثمارات الصين بالسوق المصري

وأوضح خلال تصريحات خاصة لـ فيتو، إن مصر تستورد أكثر من 95% من المواد الخام المستخدمة في مختلف الصناعات الاستراتيجية من دولة الصين، لافتا إلى أن كافة الاتفاقيات الاقتصادية التي يتم توقيعها معها، وعلى رأسها اتفاقية مبادلة الديون التي تم توقيعها الخميس الماضي، لها مردود إيجابي على اقتصادياتنا وعلى سوق الاستثمار المصري في مختلف المجالات.

 

تخفيف أعباء الديون

وأضاف خضر، إن الصين لديها استثمارات ضخمة جدا بالسوق المحلي المصري، مما يعمل على تخفيف أعباء الديون الخارجية، مؤكدا أن كافة الديون في منطقة آمنة حتى الديون طويلة الأجل والتي تمتد إلى عام 2060م في عملية السداد، فمصر تقوم بسداد ديونها في المواعيد المحددة.

 

الصين تتحكم في الاقتصاد العالمي

وأشار إلى أن الصين تتحكم خلال الفترة الحالية قي اقتصاديات العالم، باعتبارها الدولة الأولى المصدرة للمواد الخام لجميع الدول، كما أنها تهدف إلى تنمية اقتصادية حقيقية وليس هدفها إغراق اقتصاد غيرها من الدول في الديون لتحقيق مصالح شخصية، فالصين ستكون هي القوة الاقتصادية الكبرى في العالم خلال الفترة القادمة، وبالتالي تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري، بفضل قوة العلاقات بين الجانب المصري والصيني.

 

طرح الاستثمارات الصينية بشكل كامل في السوق المصري

ونوه إلى أن هناك عدا  من المستثمرين الصينيين الذين يقومون بتصفية استثماراتهم في الصين وطرحها بشكل كامل في السوق المصري، مما يعمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية وزيادة نسبة العمالة بشكل كبير والوصول إلى معدلات النمو المستهدفة لكبح جماح معدلات التضخم التي يشهدها العالم.

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تقليل الاعتماد على الدولار من خلال هذه الطريقة

وتابع: إنه مع بدء التعامل بالعملات المحلية بين الجانبين المصري والصيني في هذه الاستثمارات والتبادل التجاري، فإنه سيتم حينها تقليل الاعتماد على الدولار، وتحجيم سيطرته وهيمنته على الاقتصاد العالمي، وإلغاء فكرة التبعية الاقتصادية خاصة بالنسبة للدول الناشئة.    

 

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