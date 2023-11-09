الخميس 09 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

​​​​​​​بيان عاجل من وزراء خارجية الدول العربية عن حكم قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي

اجتماع وزراء الخارجية
اجتماع وزراء الخارجية العرب عن غزة، فيتو

أعلن وزراء الخارجية العرب في البيان الصادر عنهم اليوم الخميس، في الاجتماع التحضيري للقمة العربية الطارئة المقررة يوم السبت المقبل في العاصمة السعودية الرياض، عن رفض محاولات توسيع نطاق الصراع والحرب الحالية لتشمل أطرافا ودول عربية أخرى.

اجتماع وزراء الخارجية العرب 


وجاء في البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب: "إدانة العدوان الإسرائيلي على غزة ورفض إعادة احتلال القطاع والتمسك بحل الدولتين والدعوة فورا لمفاوضات فلسطينية إسرائيلية برعاية دولية".
وأضاف بيان وزراء الخارجية العرب: "السماح بتدفق المساعدات الإغاثية والوقود إلى غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة والدعوة لوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس".
وشدد البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب على رفض أي ترتيبات دولية بعد انتهاء الحرب على غزة تستبعد حكم السلطة الفلسطينية.
وانطلق منذ قليل، اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الطارئة المقررة يوم السبت المقبل في العاصمة السعودية الرياض، لبحث سُبل مواجهة التصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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ويأتي الاجتماع الوزاري للمرة الثانية بعد أقل من شهر على الاجتماع الوزاري الأول، الذي انعقد بشكلٍ طارئ في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، في العاشر من أكتوبر الماضي، بطلب من دولة فلسطين.

ويجتمع السبت المقبل في السعودية، قادة وزعماء الدول العربية الـ22 لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة، للتشاور والتنسيق وبحث سُبل مواجهة التصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لتمثل هذه القمة الالتئام الطارئ الـ16 للزعماء العرب، بعد 15 قمة طارئة في أوقات سابقة.

تفاصيل طلب عقد القمة الطارئة


كان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، قد قال: إن الأمانة العامة تلقت طلبا رسميا من فلسطين والسعودية لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري.

وأشار إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قامت بتعميم المذكرات الفلسطينية والسعودية على الدول العربية الأعضاء.

وتوقع زكي أن تبحث القمة وقف الحرب وويلاتها على قطاع غزة لاسيما ان هناك أمور كثيرة على المحك خاصة مع بدء العملية البرية لجيش الاحتلال، والدول العربية ستضع نصب أعينها القرارات الأفضل لمساعدة الفلسطينيين على مواجهة هذه الأوضاع".

الاحتياجات الهائلة لسكان غزة


وتابع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أنه "يجب أن نجند المزيد من قدراتنا لدعم فكرة المساعدات الإنسانية، لأن ما يستقبله القطاع حتى الآن لا يكفي الاحتياجات الهائلة لسكان غزة".

 

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