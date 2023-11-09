اتحاد المقاولين يبحث مع حسن شحاتة ملفات قانون العمل والعمالة غير المنتظمة

التقى وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الخميس، مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء برئاسة المهندس محمد سامى سعد، وذلك بمقر "الاتحاد" بمدينة نصر، لبحث مجموعة من الملفات المشتركة، وتعزيز التعاون والتنسيق بشأنها وذلك فى إطار تنفيذ خطة "الوزارة " بترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعى بين أطراف العمل والإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، حيث جرى النقاش والحوار عن تعزيز التعاون للمزيد من رعاية وحماية العاملين فى هذا القطاع الاستراتيجى الذى يعمل فيه 6 ملايين عامل فى 25 ألف شركة، وكذلك تبادل وجهات النظر بشأن تعديلات على مشروع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، المعروض حاليا على البرلمان، والتى تهدف إلى تحقيق المزيد من" الأمان الوظيفي" للعاملين، وكذلك التشجيع على الاستثمار، حيث تطرق "الوزير" إلى بدء فعاليات "الحوار "بهذا الشأن عن طريق المجلس الأعلى للحوار المجتمعى بين كافة الأطراف المعنية بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وبدأت زيارة الوزير شحاتة بجولة داخل مقر "الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد"، وتفقد قسم الدمغة، واستمع إلى خطة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء نحو "الرقمنة ".. ومع بداية الاجتماع بين" الوزير "ومجلس الإدارة "، رحب" رئيس الاتحاد" بالوزير حسن شحاتة، وأثنى على قرار مجلس الوزراء باستبدال اسم" الوزارة " من" القوى العاملة" إلى "العمل "بما يؤكد حرص الدولة على التنسيق بين أطراف العمل الثلاثة.

Advertisements



قانون العمل الجديد



وقال إنه من حسن الحظ أن وزير العمل الحالى حريص على التوازن بين مصلحة طرفى العملية الإنتاجية، وتطلع إلى المزيد من التعاون والتنسيق بشأن مشروع قانون العمل الجديد لتغيير بيئة العمل الحالية، وقال إنه "قانون المستقبل" كونه سوف يتعامل مع ملفات وقضايا وتحديات جديدة..مشيدًا أيضًا بتوجيه "الوزير" بتشكيل لجان مشتركة بين "الوزارة " و" الاتحاد" للتنسيق خلال الفترة المقبلة.





وبحسب بيان صحفى عن "الوزارة " تحدث الوزير حسن شحاتة عن حرصه على التواصل مع كافة أطراف العمل والإنتاج، مستشهدًا بتغيير اسم" الوزارة " إلى وزارة العمل، وهذا يعنى أنها أصبحت معنية بحقوق وواجبات صاحب العمل والعامل، ودعا مجلس إدارة الاتحاد بسرعة إرسال رؤيتهم بشأن مشروع قانون العمل، حتى تكون رؤية جميع الأطراف مطروحة خلال مناقشة هذا القانون العام..كما أكد " الوزير "على أهمية التعاون مع "الاتحاد" فى مجال التدريب المهنى، وتطوير مراكز التدريب، وكذلك حث المقاولين على تسجيل أسماء العمال فى كافة العمليات، فى منظومة العمالة غير المنتظمة التابعة لمديريات العمل فى كافة المحافظات بهدف التوسع فى قاعدة بياناتها، وتقديم الخدمات لها، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وكذلك التعاون فى توفير آليات واشتراطات السلامة الصحة المهنية و"التأمين والاجتماعي" داخل المنشآت لتوفير بيئة عمل آمنة للعمال، بما سيعود بالنفع أيضًا على صاحب العمل بزيادة الإنتاج.



وخلال الاجتماع جرت نقاشات بشأن التعاون فى قطاع التدريب المهنى، والمشاركة فى التدريب على المهن التى يحتاج إليها قطاع التشييد والبناء وإجراء الاختبارات لاستخراج شهادات قياس مستوى المهارة للشباب، وتفعيل آليات التعاون والتنسيق على تحقيق الهدف من تطوير مهارات العاملين بقطاع التشييد والبناء لإعدادهم لسوق العمل فى الداخل والخارج..وفى ختام اللقاء قام رئيس الاتحاد بعرض تقديمى بشأن دور ورؤية وتاريخ الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد.



الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء



يشار إلى أن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء تأسس بالقانون رقم (104) لسنة 1992، لتنظيم مهنة المقاولات، لرعاية مصالح أعضائه وتمثيلهم أمام الجهات المختصة، وتحقيق الأهداف العامة للدولة، والمساهمة فى رفع قيمة الناتج القومى المحلى، وتنفيذ المشروعات القومية..ويعمل تحت مظلته نحو 25 ألف شركة، ويتمثل الدور المنوط به وضع الأحكام المنظمة لحصر وترتيب وتصنيف المقاولين، والعمل على أن يكون لأعضائه المصريين النصيب الأوفر فى تنفيذ المشروعات، والدفاع عن مصالح أعضائه أمام القضاء، وتوثيق الروابط وتبادل الخبرات مع الاتحادات والمنظمات الإقليمية والدولية المماثلة.

