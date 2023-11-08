الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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عقارات

تفاصيل وشروط التقديم على شقق الإيجار ضمن مشروع سكن كل المصريين

شقق الإسكان, فيتو
شقق الإسكان, فيتو

تستعد وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري لطرح شقق بنظام الإيجار بعدد من المحافظات والمدن الجديدة، ضمن مشروع "سكن كل المصريين"، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إطلاق مشروع تجريبي "أولي" للإيجار، ونستعرض تفاصيل وشروط التقديم:


-يتضمن الطرح 1000 وحدة سكنية فى 4 محافظات هي (المنوفية، الجيزة، الشرقية، بني سويف)، كمرحلة أولى والشقق جاهزة للتسليم.

- المدة الإيجارية 7 سنوات، تجدد حسب رغبة المواطن بدون دعم نقدي وبالقيمة الإيجارية السوقية للموقع حينه، وأن يكون الإيجار الشهري 1500 جنيه للوحدة السكنية 90 مترا مربعا، ومبلغ 1200 جنيه شهريًا للوحدة السكنية ٧٥ مترا مربعا شاملًا مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة، ويزداد بواقع نسبة 7% سنويًا. 

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- ويسدد المواطن نسبة 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري، ويقوم الصندوق بسداد المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن.

- كما يقوم المواطن بسداد مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع ثلاثة شهور من القيمة الإيجارية للوحدة يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.
-ويتولى الصندوق تركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع من خلال مديريات الإسكان وأجهزة المدن وسداد تكلفتها ويحتفظ بملكيتها، ويتم تسليم الكروت الخاصة بتلك العدادات للعميل لشحنها وبدء الاستخدام، على أن يتم ردها عند انتهاء مدة الإيجار.
وفي حالة تأخر العميل عن السداد في المواعيد المقررة يتحمل غرامة تأخير بنسبة 2% شهريًا وتتخذ الإجراءات القانونية بعد الشهر الأول وصولًا إلى إجراءات الإخلاء في الشهر الثالث.

شروط التقديم والاستفادة:

 

-أن المستفيد من المشروع، يكون شخصًا طبيعيًا مواطنًا مصرى الجنسية، وليس شخصًا معنويا (شركة أو مؤسسة).

- لا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من شقة.

- يكون صافي الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة 6000 جنيه شهريًا للفرد، و8000 جنيه شهريًا للأسرة، وأن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطنين 2500 جنيه.

- إجراء بحث اجتماعي بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين واستحقاقهم.

-إجراء استعلام سبق استفادة بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو أي دعم سكني آخر.

وفي حالة وجود سبق استفادة أو تملك وحدة سكنية يمكن المشاركة ببرنامج الإيجار بدون الحصول على دعم نقدي، ولا يمكن تملك الوحدة بنهاية الفترة الإيجارية، ويلتزم المستفيد باستخدام الوحدة السكنية في سكنه هو وأسرته وتكون بمثابة محل إقامة رئيسي  خلال مدة الإيجار.


ويمكن للمواطنين المستفيدين من برنامج الإيجار الاستفادة من الوحدات السكنية التي يتم طرحها مستقبلا ضمن محور التمليك لمنخفضي الدخل، شرط خصم قيمة الدعم الذي تم الحصول عليه من الدعم المقرر في حينه للحصول على الوحدة التمليك.

قيمة الدعم النقدي 
- الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع مبلغ 90 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 5900 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 90 م2، ويصرف شهريًا خلال مدة الإيجار. 


- الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع مبلغ 60 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 4600 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 75 م2 ويصرف شهريًا خلال مدة الإيجار.


ويتضمن الاتفاق مع المواطن وعدا بالبيع في حالة تقديم طلب خلال مدة الإيجار على أن يتم خصم إجمالي المسدد بعد استبعاد مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة من ثمن الوحدة السكنية ويتم البيع بالنظام المعمول به في حينه.

وسبق وطرحت الوزارة شقق بالإيجار فى حوالى 10 محافظات وكانت عبارة عن غرفتين وصالة أو ثلاثة غرف وصالة، وهي مخصصة لأصحاب الدخل المنخفض.. وشهدت إقبال كبير من المواطنين.

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