الخميس 09 نوفمبر 2023
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وزير الإسكان: منظومة إلكترونية جديدة لمتابعة مشروعات القطاعات التابعة للوزارة

د. عاصم الجزار وزير
د. عاصم الجزار وزير الاسكان، فيتو

 صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار إعداد منظومة إلكترونية جديدة، لمتابعة مشروعات جميع الجهات والقطاعات التابعة للوزارة، وتم تشكيل وحدة لإدارة ومتابعة مشروعات الوزارة، مؤكدًا أنه يتم إعداد المنظومة بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وفى إطار تحقيق أهداف برنامج التحول الرقمي لإدارة ومتابعة مشروعات الوزارة.


 وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن المنظومة تهدف إلى، متابعة وإدارة المشروعات بشكل ذكى لسهولة الوصول للمعلومات والتحديثات الخاصة بنسب تنفيذ المشروعات، وتقييم أداء الجهات فى التعامل مع المهام والتكليفات، وتكوين مكتبة رقمية لسجل مشروعات الوزارة، والتكامل مع الأنظمة المختلفة (الحالية والمستقبلية) من أجل الوصول للصورة الكاملة فى أسرع وقت، إضافة إلى تقديم المقترحات والتوصيات من خلال نُظم دعم اتخاذ القرار بالتكامل مع الأنظمة المختلفة لتأسيس بنية معلوماتية وتكنولوجية متكاملة لمتابعة تنفيذ المشروعات، والتنسيق بين الهيئات والإدارات وجهات الإسناد المنوطة بإدارة المشروعات على نطاق الجمهورية.

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وفى السياق ذاته، عقد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، اجتماعا مع ممثلي جهات الوزارة المختلفة (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي – الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى– الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى – الجهاز المركزي للتعمير – ديوان عام الوزارة)، لشرح آلية عمل منظومة متابعة المشروعات.


وقال مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية: تتولى وحدة إدارة ومتابعة مشروعات الوزارة، القيام بما يلي، إعداد وإنشاء نظام متكامل لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية، وإدخال البرامج الزمنية للمشروعات على النظام المُعد كقاعدة بيانات أساسية للمشروعات القومية، والاستعانة بعدد من الخبراء من خارج الوزارة لبناء النظام، وتجميع البيانات الخاصة بالمشروعات، وبالتنسيق مع إدارة المعلومات الجغرافية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورصد وحصر الموقف التنفيذي للمشروعات وإدخال البيانات المجمعة من الزيارات الميدانية، وتحديد المشكلات والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات وإعداد آليات وإجراءات التغلب عليها، ومتابعة تنفيذ الحلول المقترحة للتغلب على معوقات تنفيذ كل مشروع.


وأشار المهندس أحمد سمير، معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، إلى أنه جار عقد دورات تدريبية على منظومة متابعة مشروعات الوزارة، للمهندسين والمختصين بالجهات التابعة للوزارة، وذلك بمقر وزارة الإسكان، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى عاصمة الإدارية الجديدة

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