الخميس 09 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

أردوغان يعلن تنظيم اجتماع دولي لزوجات رؤساء الدول والحكومات بشأن غزة

أردوغان، فيتو
أردوغان، فيتو

غزة الآن، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اجتماع دولي في الـ15 من نوفمبر الجاري في إسطنبول حول الوضع في قطاع غزة، ستعقده زوجات رؤساء عدد من الدول والحكومات.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال قمة منظمة التعاون الاقتصادي في طشقند اليوم الخميس: "برعاية من زوجتي سيعقد في إسطنبول في 15 نوفمبر الجاري اجتماع دولي بمشاركة زوجات رؤساء الدول والحكومات".

وأوضح الرئيس التركي أن الدول الغربية وبالدرجة الأولى الولايات المتحدة تتابع بصمت المذبحة في قطاع غزة حيث يقتل الأطفال، دون الرد على انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، بل وتواصل دعمها.

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وأضاف: "عندما قتل 25 شخصا في هجوم على مقر مجلة "شارلي إيبدو" في باريس، نظم زعماء العالم مسيرة في العاصمة الفرنسية، فيما قتل 11 ألف امرأة وطفل في غزة وهم صامتون".

وتساءل: "إذا لم نرفع صوتنا نحن المسلمين اليوم، فمتى؟"، مؤكدا أن أنقرة تواصل بذل الجهود الدبلوماسية لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

 

تركيا تعلن قطع العلاقات مع دولة الاحتلال

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الدول التي تتحدث دوما عن الحريات صامتة الآن تجاه المجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وأضاف أردوغان: "إسرائيل انتهكت القيم الإنسانية في قطاع غزة، ويجب علينا التحدث بصوت عال لوقف إطلاق النار في غزة"، لافتا إلي أن أنقرة أرسلت 10 طائرات من المساعدات الإنسانية إلى غزة وتستعد لإرسال باخرتين.

ويوم السبت الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  لم يعد شخصا يمكن التحدث معه.

ونقلت وسائل إعلامية تركية عن أردوغان قوله إن "نتنياهو لم يعد شخصا يمكن التحدث معه"، لكنه أضاف أن أنقرة لن تقطع علاقاتها مع إسرائيل أيضا.

وذكر أيضا: "غزة لا بد أن تكون جزءا من دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة بمجرد انتهاء حرب إسرائيل وحماس".

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده تدعم المبادرات التي تجلب الاستقرار والسلام للمنطقة، مبرزا "لا ندعم المخططات التي تستهدف حياة الفلسطينيين وتسعى لإزالتهم من مسرح التاريخ".

وتابع: "لن تكون هناك أي ثقة في النظام الدولي إذا لم يتم وقف إسرائيل ومحاسبتها على جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان"، التي ارتكبتها.

من جهة أخرى، أشار أردوغان إلى أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور تركيا في نهاية نوفمبر لعقد محادثات بخصوص غزة، مضيفا أنه سيحضر أيضا قمة منظمة التعاون الإسلامي في الرياض هذا الشهر.

وأوضح أن منظمة التعاون الإسلامي ستسعى إلى وقف إطلاق النار وستناقش العوامل المؤثرة على مثل هذه الخطوة.

 

700 ألف شخص يعيشون داخل 150 مبنى في قطاع غزة

في سياق متصل، قال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، اليوم الخميس، إن المساعدات القليلة التي تصل عبر معبر رفح إلى قطاع غزة أقل بكثير مما هو مطلوب.

وأضاف: "700 ألف شخص يعيشون الآن في نحو 150 مبنى للأونروا في مختلف أنحاء غزة، ويجب أن ينتهي الحصار على القطاع والسماح للمساعدات الإنسانية بالتدفق للقطاع دون قيود".

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