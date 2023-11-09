الهيئة الوطنية تصدر 3 قرارات جديدة بشأن الانتخابات الرئاسية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 45 (تابع)، الصادر في 9 نوفمبر 2023، 3 قرارات جديدة للهيئة الوطنية للانتخابات.
وجاءت القرارات كالتالي:
- قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 28 لسنة 2023، بشأن إعلان القائمة النهائية بأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، والمقرر إجراؤها خارج البلاد أيام ١ و٢ و٣/١٢/٢٠٢٣ وفى الداخل أيـام ١٠ و١١ و12/12/2023.
- قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٣، بتحديد مقار اللجان العامة فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.
- قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، بتحديد مقار اللجان الفرعية والفرز فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.