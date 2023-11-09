الخميس 09 نوفمبر 2023
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

الهيئة الوطنية تصدر 3 قرارات جديدة بشأن الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024, فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 45 (تابع)، الصادر في 9 نوفمبر 2023، 3 قرارات جديدة للهيئة الوطنية للانتخابات.

وجاءت القرارات كالتالي: 
- قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 28 لسنة 2023، بشأن إعلان القائمة النهائية بأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، والمقرر إجراؤها خارج البلاد أيام ١ و٢ و٣/١٢/٢٠٢٣ وفى الداخل أيـام ١٠ و١١ و12/12/2023.  
- قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٣، بتحديد مقار اللجان العامة فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

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- قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، بتحديد مقار اللجان الفرعية والفرز فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤. 

 

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