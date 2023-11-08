الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الوطنية للانتخابات تعلن عناوين لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بالداخل

المستشار حازم بدوي،فيتو
المستشار حازم بدوي،فيتو

أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته. 

 

لجان الاقتراع بالانتخابات الرئاسية 

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ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي.

 

تغيير مراكز الاقتراع 

وفي إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات، على التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت، أتاحت أيضا للمواطن أن يقوم بإجراء تغيير لمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ شريطة أن يكون داخل نطاق موطنه الانتخابي وذلك عبر الموقع الإلكتروني، بأن يتقدم بطلب بهذا الشأن في موعد غايته 15 نوفمبر الجاري، لتعديل المركز الانتخابي المطلوب الانتقال له، وذلك حرصًا من الهيئة على استخدام كل مواطن لحقه الدستوري في إبداء رأيه ومشاركته في رسم مستقبل الوطن الذي هو غاية المراد.

 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، عن مقار وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الإنتخابات الرئاسية 2024.

 

انتخابات المصريين بالخارج 

من ناحية أخرى، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إجراءات الاقتراع داخل لجان المصريين المتواجدين خارج مصر، في إطار الضوابط الصادرة بشأن تصويت المصريين بالخارج.

 

وتبدأ عملية الاقتراع فى الخارج قبل اليوم المحدد لها في مصر وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من لجنة الانتخابات  الرئاسية وللمدد التي تحددها،حيث تقرر إجراء تصويت المصريين المقيمين بالخارج في هذه الانتخابات أيام ١ و٢ و٣ ديسمبر المقبل وإجراء جولة الإعادة أيام ٥ و٦ و٧ يناير المقبل وفقا للجدول الزمني للانتخابات.

 

وتعمل اللجان الانتخابية خارج جمهورية مصر العربية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة المقر.

 

إجراءات الاقتراع بالخارج 

ويتوجه الناخب لمقر السفارة او القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى او جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين.

 وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع ويتوجه بها الى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين اسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والادلاء بصوته وينصرف.

 

قواعد وإجراءات تصويت المصريين الموجودين خارج جمهورية مصر العربية

 

ونصت المادة رقم 1 أنه لكل مصري يوجد خارج مصر في اليوم الذي تجري فيه انتخابات رئيس الجمهورية بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي

 

الاقتراع السري المباشر

وتنص المادة الثانية من القرار على أن يكون التصويب عن طريق الاقتراع السري العام المباشر وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه الحق.

 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات انه لا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

 

مقر التصويت بالخارج

وتنص المادة الثالثة من القرار على أن يكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية أو البعثة الدبلوماسية أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية.

 

شروط تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

وتنص المادة (29) من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على: لكل مصري يوجد خارج مصر في اليوم الذي تجري فيه انتخابات رئيس الجمهورية الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.

 

لجنة الانتخابات الرئاسية تحدد عدد ومقار لجان الاقتراع

وتصدر لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على ترشيح وزارة الخارجية قرارًا بتحديد عدد ومقار لجان الانتخاب بالخارج وبتشكيلها بعدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأمين أصلي أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.

 

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