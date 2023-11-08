الوطنية للانتخابات: تجهيز اللجان العامة والفرعية استعدادا للتصويت في الانتخابات الرئاسية

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، أنه يتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لإعداد الترتيبات اللازمة لتشكيل اللجان الانتخابية العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وكذلك اللجان الفرعية التابعة لكل منها.

ويتولى الإشراف على اللجان الانتخابية العامة والفرعية، أعضاء الجهات والهيئات القضائية المختلفة، إلى جانب كافة الأوراق اللازمة للعملية الانتخابية في أعقاب انتهاء المدة القانونية المحددة للتنازلات، مؤكدة، إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت إشراف قضائي كامل.

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بدء الاقتراع في الداخل

وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يتم التواصل مع هيئة الأبنية التعليمية لتحديد مقار المراكز الانتخابية استعدادا لبدء الاقتراع داخل جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية، اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، بتاريخ 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن آخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية، يوم 15 نوفمبر الجاري.

لجان الاقتراع بالانتخابات الرئاسية

أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.

ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي.

تغيير مراكز الاقتراع

وفي إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات، على التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت، أتاحت أيضا للمواطن أن يقوم بإجراء تغيير لمركز الاقتراع الذي سيدلي فيها بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ شريطة أن يكون داخل نطاق موطنه الانتخابي وذلك عبر الموقع الإلكتروني، بأن يتقدم بطلب بهذا الشأن في موعد غايته 15 نوفمبر الجاري، لتعديل المركز الانتخابي المطلوب الانتقال له، وذلك حرصًا من الهيئة على استخدام كل مواطن لحقه الدستوري في إبداء رأيه ومشاركته في رسم مستقبل الوطن الذي هو غاية المراد.