الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

"بالتضامن نبني الوطن" ندوة بجامعة الوادى الجديد

وحدة التضامن الاجتماعي
وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الوادي الجديد، ڤيتو

 أطلقت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الوادي الجديد، رابع فعالياتها في مبادرة  "بالتضامن نبني الوطن" ندوة بعنوان ( الأفكار الهدامة والحفاظ على الوطن ) التي حاضرها الدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ والمقدم محمد حمدي مدير التربية العسكرية، وحضور أنور عباس مدير رعاية الشباب المركزية ولفيف من العاملين وطلاب الجامعة من مختلف الكليات، وذلك برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وإشراف الدكتور صلاح أحمد هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية والدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

Advertisements

 بدأت الندوة بكلمة حنين عصام منسق وحدة التضامن الاجتماعى بالجامعة عن الخدمات التي تقدمها الوحدة لطلاب الجامعة وعن الدور الهام التي تتبناه وزارة التضامن الاجتماعي  في بناء الوطن واستهداف المبادرة للطلاب بشكل أساسي وبث روح التطوع والانتماء، وأن الطلبة هي الفئة الأكثر استفادة وأن مصر من الدول الهامة في الاستثمار في الشباب وحث الطلاب علي التطوع داخل وحدة التضامن الاجتماعي.

 

 وتحدث الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث عن محور الأفكار الهدامة قائلًا:- إن الحوار مع الشباب والأطفال من أبرز الأدوات لمواجهة الأفكار الهدامة، ويجب الاعتماد على مواد مبتكرة ومستحدثة سواء فنية أو غيرها تكون على قدر مواجهة اللغة والأساليب الأخرى، كما أنه من الضرورى عمل دراسة بنقاط الضعف للتعرف على كيفية اختراق العقول والثغرات التي يمكن التسلل منها ومن ثم يتم العمل على التغلب عليها، فالوعي قضية مجتمعية وليس قاصر على جهة أو هيئة بعينها، الجميع معني بهذه القضية، وأن صناعة الوعى يتطلب مشاركة كافة المؤسسات والحوار المباشر من الوزارات المختصة على مواقع التواصل الاجتماعي والرد أول بأول عن أي معلومات يتم تداولها بشكل خاطئ حتى لا يكون هناك مجال لأى محاولة للتشويه أو التسويق المضاد، خاصة وأن بناء الوعى يرتبط بأكثر من عنصر منها الرد الفوري على مواقع التواصل الاجتماعى وهو ما تم البدء فيه بالفعل، بالإضافة لبرامج التثقيف والتوعية والتنوير للتصدى لمحاولات التطرف والتعصب وتشويه حقيقة ما يحدث على الأرض.

 

 ومن جانبه أوضح المقدم محمد حمدي مدير إدارة  التربية العسكرية بالجامعة أن الوعي هو السلاح الحقيقي لمواجهة حروب الجيل الرابع والخامس، سواء تلك الحروب التي تريد نشر الأفكار المتطرفة والهدامة داخل المجتمع، أو تلك الحروب التي تهدف إلى احتلال العقول، وتبقى في النهاية النتيجة واحدة وهى إسقاط الدول من الداخل على يد أبنائها دون تدخل من قوى أخرى، ولهذا يمثل الوعي أهم وأخطر قضية تواجه المجتمعات على مستوى العالم، ولهذا نجد القيادة حريصة طوال الوقت على صناعة الوعي، والحديث حول أهمية الوعي، ودوره في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع خلال السنوات الأخيرة، خاصة وأن الدولة المصرية لديها مقومات ومؤهلات لتغيير وجه الحياة للأفضل، فالأمر خطير وعلينا أن نتمهل قبل أن نطلق العنان لأفكارنا خاصة إذا كان الأمر يتعلق بطبيعة العلاقة بين أفراد المجتمع ومبادئه وعاداته وتقاليده وقيمه وعقيدته..

كما أشار إلى توعية أبناء الوطن بما يجب أن يفعلونه تجاهه من أهم أنواع الدفاع عنه، فالدفاع عنه لا يقتصر على حمل السلاح فقط، بل يحتاج إلى الوعي الكبير والقدرة على مجاراة جميع الدول وتحمل الظروف والأحوال التي تعصف بالبلاد، والعمل على التأقلم مع هذه الظروف ومنع تأثيرها على الوطن ومقدراته، أما الانحناء للعاصفة يعني الاستسلام والتخاذل، وترك الوطن وحيدًا في مهب الريح، كما أنّ الوفاء يحتّم على الجميع الوقوف صفًا واحدًا لحمايته والدفاع عنه لينعم بالسلام الدائم، والتطور المستمر الذي يضعه في المقدمة دائمًا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

جامعة الوادي الجديد وحدة التضامن الإجتماعي بجامعة الوادي الجديد الأفكار الهدامة والحفاظ علي الوطن بالتضامن نبني الوطن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

مواد متعلقة

معايير اختيار المرشح الرئاسي الأصلح، ندوة إعلام الخارجة بالوادي الجديد

التنشئة السياسية السليمة ودورها في تفعيل المشاركة في الانتخابات، ندوة بإعلام الداخلة

رئيس منطقة الوادي الجديد الأزهرية يتابع سير العملية التعليمية بمعاهد باريس

حظر تعامل الجمهور مع الموظفين إلا من خلال مركز التطوير التكنولوجي بفرافرة الوادي الجديد

إزالة منزل آيل للسقوط في الوادي الجديد حرصًا على حياة المواطنين

فريق طبي من جامعة الوادي الجديد ينجح في إنقاذ حياة مريضة بعملية بالقلب

الأكثر قراءة

شركة فوري تكشف حقيقة اختراقها والاستيلاء على بيانات العملاء

سيف فاروق جعفر يثير غضب الجماهير، وانفعاله يعيد مصطفى فتحي لمكانته بالزمالك

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يتراجع لأقل سعر منذ 12 شهرًا

حقيقة اعتذار بيومي فؤاد لـ محمد سلام في مكالمة خاصة

بعد تقارير موديز وستاندرد آند بورز وفيتش.. خبراء يكشفون أسرار تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر.. و3 تداعيات خطيرة للاقتصاد

الفيضانات تغرق عشرات المنازل، وتقطع مياه الشرب عن الآلاف في فرنسا

مجلس الوزراء: تصنيع سيارات بروتون الماليزية في مصانع مصرية

الاحتلال يسحب الحيوانات المنوية من جثث قتلى عملية طوفان الأقصى لسبب غريب

Advertisements

منوعات

المزيد

الفيضانات تغرق عشرات المنازل، وتقطع مياه الشرب عن الآلاف في فرنسا

تحفة بيكاسو، بيع "امرأة الساعة" بـ 140 مليون دولار

ياسمين محمود تتوج بلقب «ملكة جمال العرب 2024» من أجل غزة

سعره 1.6 مليون دولار، شركة ألمانية تصنع أفخم منزل متنقل (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض سعر البرتقال في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يتراجع لأقل سعر منذ 12 شهرًا

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض سعر البسلة والبامية في سوق العبور

مؤشر الدولار الأمريكي، حركة العملة الخضراء اليوم الخميس 9-11-2023

المزيد

انفوجراف

لمنع الغش.. معلومات عن بوكليت الشهادة الإعدادية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح، فوائدها وفضل المواظبة عليها يوميا

تفسير حلم الأرز المطبوخ في المنام وعلاقته بكسب أموال كثيرة

حكم إذاعة الصلاة وقراءة القرآن والتواشيح والابتهالات عبر مكبرات الصوت

المزيد
الجريدة الرسمية