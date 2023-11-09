ختام مسابقة القرآن الكريم بجامعة القناة (صور)

اختتمت إدارة النشاط الثقافي بجامعة قناة السويس، مسابقة القرآن الكريم كاملًا ومسابقة "الأربعون النووية" والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام للدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، عبدالله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

تنافس قوي بين طلاب الجامعة

وشملت فعاليات المسابقة التي تمت بقاعة الاتحادات الطلابية، التنافس بين طلاب جامعة القناة في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، وذلك في وسط وجود نخبه تحت إشراف علماء الأزهر الشريف وهم الشيخ أشرف السعيد مهدي،والشيخ عبدالرحمن علي محمد.

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جانب من فعاليات المسابقة، فيتو

جانب من فعاليات المسابقة، فيتو

عدد الطلاب المشاركون

شارك بالمسابقة 40 طالب وطالبة علي مستوى جميع الكليات، وذلك بإشراف تنفيذي للأستاذة مروة عدلي مدير إدارة النشاط الثقافي، وفريق العمل بالإدارة.

وعلى صعيد آخر كان قد افتتح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، مبنى كلية الحاسبات والمعلومات الجديد.

جانب من فعاليات المسابقة، فيتو

جانب من فعاليات المسابقة، فيتو

أبرز الحضور خلال مراسم الاستقبال

وكان في استقبال رئيس الجامعة، الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على كلية الحاسبات والمعلومات، بمشاركة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، والدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، والدكتور باسم الهادي وكيل كلية الهندسة والمستشار الهندسي، والمهندس عادل ألبير أمين عام الجامعة المساعد، واللواء سيد ندا مدير إدارة الأمن بالجامعة.

مواصفات المبني

وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أن المبني مُقام على مساحة 1600م2، ويتكون من أربعة طوابق وبه مدخل رئيس، ومدخل خلفي و4 مداخل للطوارئ، كما يضم المبنى مركز المعلومات و9 قاعات دراسية، و5 معامل ومخازن، ومكاتب إدارية و6 غرف كنترول.

وأضاف الدكتور محمد عبد النعيم أن الإقبال يزداد عامًا بعد عام على كلية الحاسبات والمعلومات، خاصة مع التوسع الذي يتم ببرامجها الدراسية، مؤكدًا أن خريج كلية الحاسبات والمعلومات أصبح مطلوب للعمل سواء في الأسواق المحلية أو الدولية.



ومن جانبه صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن التطوير المستمر الذي يتم داخل الجامعات يأتي في ظل الرعاية والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لتطوير منظومة العمل داخل الجامعات، والتي تشمل تطوير البنية التحتية وتحديثها وفقًا لأحدث المعايير الدولية ؛ بهدف الوصول إلى منتج تعليمي متميز، من الخريجين القادرين على مواكبة احتياجات سوق العمل المحلية والدولية.