الخميس 09 نوفمبر 2023
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محافظات

ضبط وتحرير 152 محضرًا خلال حملات تموينية في الإسماعيلية

مخابز الإسماعيلية،
مخابز الإسماعيلية، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.  

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نتائج الحملات التموينية 

وأسفرت الحملات عن تحرير 152 محضرًا تموينيًا متنوعًا. وفيما يخص الرقابة على المحال التجارية تم تحرير 27 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، و٥ محاضر للبيع بأزيد من السعر، ومحضر لعدم حمل شهادة صحية.  

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مخابز الإسماعيلية، فيتو

‏ مجال الرقابة على المخابز 

كما تم تحرير 15 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 12 محضرا لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و24 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 35 محضرا لعدم نظافة أدوات العجن، و3 محاضر لعدم وجود سجل بالمخبز، 3 محاضر تصرف في الدقيق.  

مخابز الإسماعيلية، فيتو

ضبط 3 مخابز لتصرفهم في الدقيق 

‏‎وفي مركز ومدينة القنطرة شرق، تم ضبط 3 مخابز لتصرفهم في كمية تقدر بـ 3 أطنان دقيق بلدي مدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 
 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية وتوافر السلع بالأسواق والتأكد من صلاحيتها، ومجابهة احتكار السلع والغش التجاري.
 

وكانت قد شنت إدارة التموين والتجارة الداخلية في مركز ومدينة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية، حملة رقابية مكبرة استهدفت المحالة التجارية ومنافذ البيع بقري المركز منها قرى الابطال والتقدم والسلام.  

المشتركون في الحملة 

وأقيمت الحملة بناء على تعليمات أحمد منصور مدير عام التموين والتجارة الداخلية وترأس الحملة المهندس محمد عودة مدير الإدارة ومحمد علي رئيس الرقابة التجارية وموسى وخالد عابد بالاشتراك مع الحسينى عبد الرحمن وأحمد بندارى رؤساء مكتبي الأبطال والتقدم. 

نتائج الحملات التموينية 

أسفرت الحملات عن ضبط 280 كلغ من الأسماك المجمدة مجهولة المصدر وذلك قبل بيعها لجمهور المستهلكين، كما تم ضبط مخبز لقيامه بالتصرف في 52 شيكارة دقيق بلدي مدعم بغرض الاستيلاء عليها بدون وجه حق. 

بالإضافة إلى تحرير 25 محضرا آخر بإجمالي 27 محضرا للرقابة على السلع الغذائية تمثلت في  بيع أزيد من السعر الرسمى لبعض السلع بغرض التربح والاستغلال، عدم الإعلان عن الاسعار للبضائع المعروضة، عدم وجود شهادة صحية تدل على الخلو من الأمراض المعدية، إنتاج خبز ناقص الوزن فى المخابز وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن وعدم الالتزام بلوحة مواعيد، وعدم إعطاء بون للمواطنين.

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الاسماعيلية بالاسماعيلية محاضر تموينية مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاسماعيلية حملات دقيق مدعم

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