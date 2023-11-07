الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

رئيس جامعة قناة السويس يفتتح المبنى الجديد لكلية الحاسبات والمعلومات (صور)

رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس يفتتح المبنى الجديد لكلية الحا، فيتو

افتتح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، مبنى كلية الحاسبات والمعلومات الجديد. 

تجارية الإسماعيلية: الاهتمام بمشروعات الرائدات أساس التنمية المستدامة

رئيس جامعة القناة: 780 كشفا طبيا لمواطنين بقرية الشلوفة بالسويس (صور)

أبرز الحضور خلال مراسم الاستقبال 

وكان في استقبال رئيس الجامعة،  الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على كلية الحاسبات والمعلومات، بمشاركة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، والدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية،    والدكتور باسم الهادي وكيل كلية الهندسة والمستشار الهندسي، والمهندس عادل ألبير أمين عام الجامعة المساعد، واللواء سيد ندا مدير إدارة الأمن بالجامعة. 

Advertisements

 

 

جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو

مواصفات المبني 

وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أن المبني مُقام على مساحة 1600م2، ويتكون من أربعة طوابق وبه مدخل رئيس، ومدخل خلفي و4 مداخل للطوارئ، كما يضم المبنى مركز المعلومات و9 قاعات دراسية، و5 معامل ومخازن، ومكاتب إدارية و6 غرف كنترول. 

 

وأضاف الدكتور محمد عبد النعيم أن الإقبال يزداد عامًا بعد عام على كلية الحاسبات والمعلومات، خاصة مع التوسع الذي يتم ببرامجها الدراسية، مؤكدًا أن خريج كلية الحاسبات والمعلومات أصبح مطلوب للعمل سواء في الأسواق المحلية أو الدولية.
 

جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو

تم تنفيذ المبنى بإشراف الإدارة الهندسية برئاسة المهندسة هبه إمام مدير عام الإدارة الهندسية،وتنفيذ شركة المقاولون العرب (فرع القناة)،
 

ومن جانبه صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن التطوير المستمر الذي يتم داخل الجامعات يأتي في ظل الرعاية والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لتطوير منظومة العمل داخل الجامعات، والتي تشمل تطوير البنية التحتية وتحديثها وفقًا لأحدث المعايير الدولية ؛ بهدف الوصول إلى منتج تعليمي متميز، من الخريجين القادرين على مواكبة احتياجات سوق العمل المحلية والدولية.
 

جانب من الافتتاح، فيتو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

جامعة القناة جامعة قناة السويس مبنى كلية الحاسبات والمعلومات افتتاح مبني كلية الحاسبات والمعلومات الحاسبات المعلومات

مواد متعلقة

تجارية الإسماعيلية: الاهتمام بمشروعات الرائدات أساس التنمية المستدامة

رئيس جامعة القناة: 780 كشفا طبيا لمواطنين بقرية الشلوفة بالسويس (صور)

مجلس أمناء جامعة قناة السويس يوجه بالاستعداد لبدء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول

رئيس جامعة القناة يهنئ الطلاب حاصدي ميداليات البطولة الإفريقية والعربية لرفع الأثقال

الأكثر قراءة

لغز السنوار 1111 يحير العالم، قائد المقاومة يتوعد الاحتلال، والنشطاء يكشفون السر

بعد اختراقه، صورة أبو عبيدة تتصدر موقع نادي مكابي الإسرائيلي

9 غيابات مؤثرة في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

رسالة علاء مبارك للاحتلال تثير الغضب، والنشطاء يردون: أصبح عندي الآن بندقية

تفاصيل الحالة الصحية لـ العامري فاروق بعد نقله للمستشفى.. ادعوا له بالشفاء

انقلب السحر على الساحر، غضب في الساحة الفنية من بيومي فؤاد

رسالة قوية من السيسي لمدير وكالة المخابرات الأمريكية عن التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة

قرار عاجل لرئيس الوزراء بشأن تشغيل منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة

Advertisements

منوعات

المزيد

زرعوا نصف مليون شجرة في يوم واحد، دولة تتحول إلى حديقة زهور

الخلافات مستمرة، هاري يرفض حضور عيد ميلاد والده الـ75

اتهام ملياردير بخوض "مزايدات وهمية"، فدفع 12.4 مليون دولار لنفي التهمة

قيمته 5.95 مليون دولار، سرقة مرحاض ذهبي من قصر الملك في إنجلترا

المزيد

خدمات

المزيد

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يسجل 66 جنيهًا في سوق العبور

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي بمنتصف التعاملات

أسعار الخضراوات اليوم، سعر البصل يسجل ارتفاعا جديدا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الأكثر رعبا وانضمت حديثا للشرق الأوسط.. ما هي غواصة أوهايو النووية الأمريكية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الثناء على الميت أثناء الدفن؟ الإفتاء تجيب

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة بعنوان " الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها" (صور)

هل يقع الطلاق في حال التلفظ به مع عدم تطهر الزوج والزوجة من الجماع؟.. الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية