الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس القابضة للمياه يتفقد مشروع تحسين ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي بالمقطم

ممدوح رسلان خلال
ممدوح رسلان خلال التفقد، فيتو

 

تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة، والمهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، مشروع تحسين ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي بمناطق الهضبة العليا والوسطى بمدينة المعراج، لمتابعة نسب تنفيذ خطى الطرد والانحدار للمشروع، فى إطار توجيهات وزير الإسكان والمرافق، بأهمية الانتهاء من المشروع فى أسرع وقت ممكن لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

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جاء ذلك بحضور كل من المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، والمهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، أن الشركة تكثف جهودها وتوفر كل المعدات اللازمة لتسابق الزمن للانتهاء من المشروع فى زمن قياسي، والتي تتم بالتزامن مع مشروعات تحويل مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بالمنطقة، مضيفا أن الشركة استخدمت أكثر من تكنولوجيا لتناسب طبيعة التربة فى المواقع المختلفة بطول تنفيذ المشروع، والعمل بمعدلات سريعة للانتهاء من المشروع في أسرع وقت لخدمة المواطنين.

وتفقد، رسلان، مكونات المشروع المختلفة، بداية من شارع 9 وحتى نهاية منطقة المقطم، مرورًا بالتقاطع مع محور الشهيد، والأعمال الجاري تنفيذها بمحور شينزو آبى، وتابع الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية فى مواقع العمل.

وأوضح، المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، أن المشروع يتكون من خط الانحدار الرئيسي والمكون من جزئيين حفر مكشوف بطول 4600 متر تقريبا من مواسير بلاستيك بقطر 800 مم وبطول 1100 متر، ومواسير خرسانية بقطر 900 ,1000, 1200مم بطول اجمالي 3500 م تقريبا، والجزء الثاني بالدفع النفقى بإجمالي طول 1800 م، ويبلغ طول خط الطرد من مواسير الزهر المرن بطول 2550 م والبولي ايثيلين عالي الكثافة بقطر 1000مم بطول 2800 تقريبا.

وأشار إلى أن توسعات محطة الرفع الرئيسية على مساحة 3200 م مسطح تقريبا وهي عبارة عن بيارة بعدد 4 طلمبات قدرة 600 / ث ومبنى محولات ولوحة توزيع ومبنى المولد، ليخدم المشروع مناطق الهضبة العليا، مساكن التعاونيات، الأسمرات، مشروع عباد الرحمن، اب تاون كايرو، بالإضافة الي ربط الشبكات الفرعية مع الخطوط الرئيسية.

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