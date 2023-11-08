معدلات تنفيذ شقق سكن كل المصريين بمدينة قنا الجديدة

كشف المهندس أيمن رشاد عبدالحميد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، معدلات التنفيذ ونسب الإنجازات بالمشروعات الجارية بالمدينة، والتي شملت وحدات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " نموذج ٩٠ مترا 3 غرف وصالة ومطبخ لعدد ٥٥٢ وحدة سكنية، بنسبة تنفيذ ٨٧٪.



كما تفقد رئيس الجهاز وحدات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " نموذج ٧٥ مترا، غرفتين وصالة بعدد 180 وحدة سكنية وبنسبة تنفيذ ٥٩٪، وكذلك تنفيذ 15 عمارة سكنية نموذج ٩٠ مترا، ٣ غرف وصالة بنسبة تنفيذ ٨٩٪.



وطالب رئيس جهاز قنا الجديدة، الشركات المنفذة بزيادة عدد العمالة بالمشروعات، والاهتمام بجودة المواصفات القياسية وجودة التنفيذ.



وفي سياق متصل، صرح المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، بأنه تم افتتاح وتشغيل وحدة طب الأسرة بالحي السكني الثاني بالمدينة، وذلك بحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، ومسئولي الجهاز والمحافظة، كما تم تفقد المستشفى ١٧٥ سريرا بالحي السكني الأول بالامتداد الشمالي للمدينة.



وأكد " رشاد " أن جهاز المدينة لا يدخر جهدًا في تشغيل وتسليم المنشآت الخدمية التي تم الانتهاء منها، وذلك لدفع قطار التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية لخدمة سكان مدينة قنا.



وشارك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في معرض "أكواتك" بمدينة أمستردام بهولندا، والذي يُعد من أكبر المعارض المتخصصة في تكنولوجيات المياه والبيئة والنفايات في العالم، ومنصة للتعرف على أحدث أساليب تنقية ومعالجة مياه الشرب والصرف الصحي، وإعادة استخدام مياه الصرف المعالج، والحمأة الناتجة من أعمال المعالجة، وتحلية مياه البحر، ويرافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية لدعم الصناعة المحلية، وتوطين صناعة المهمات المستخدمة في مشروعات المياه والصرف، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.

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وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن الزيارة تستهدف عقد اجتماعات مع عدد من الشركات المشاركة في هذا المعرض الدولي الضخم، لمناقشة أحدث التكنولوجيات، والتحديات والعقبات التي تواجه قطاع المياه والصرف الصحي في مصر، مؤكدًا أهمية توطين الصناعات المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، والاستفادة منها في توفير متطلبات تنفيذ المشروعات، وذلك من خلال الاجتماع مع الشركات المُصنعة للمواسير والطلمبات والمهمات المستخدمة في تنقية ومعالجة المياه والصرف الصحي، ومناقشة سُبل التعاون وبناء القدرات، والتعرف على أحدث التكنولوجيا في هذا المجال.

وتفقد وزير الإسكان ومرافقوه أجنحة الشركات المتخصصة بالمعرض، ومنها شركة زايلم العالمية (Xylem) إحدى الشركات العاملة في توفير حلول المياه الذكية، والتي أعلنت في مايو الماضي عن افتتاح مصنع لها في مصر لإنتاج مضخات المياه، لتعزيز التزامها المستمر تجاه شركائها في مصر وشمال أفريقيا، حيث أشار ممثلو الشركة إلى أن مصر تعد سوقا هامة جدًا للشركة، واستعرضوا حجم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم تنفيذها على مستوي العالم بشكل عام وفي مصر بشكل خاص خلال السنوات السابقة، كما استعرض الوزير خطط قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى الطموحة في تنفيذ المشروعات المستقبلية بمشاركة القطاع الخاص، وخاصة مشروعات التحلية ومعالجة الحمأة.