الخميس 09 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس 3 أشخاص بحوزتهم 22 كيلو حشيش وأسلحة نارية بالقاهرة

متهمين، فيتو
متهمين، فيتو

 قررت النيابة العامة حبس 3 أشخاص لحيازتهم 22 كيلو حشيش وأسلحة نارية في أماكن متفرقة بالقاهرة، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 ونجحت قوات الشرطة فى ضبط (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا) حال تواجده بطريق (القاهرة/الإسماعيلية)، وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش- سيارة مستأجرة "بدون تراخيص").

كما تم ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وبحوزته (1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين - ميزان حساس - سيارة ملاكى)، وضبط (عاطل، ميكانيكى "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش- 2 فرد خرطوش - طلقات لذات العيار)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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النيابة العامة قسم شرطة المعصرة الاسماعيلية مركز شرطة دشنا

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