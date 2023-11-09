الخميس 09 نوفمبر 2023
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حوادث

شجاعة سيدة تقود الشرطة لضبط 30 طن سكر محجوبة عن الأسواق في دمياط

شجاعة سيدة تقود الشرطة
شجاعة سيدة تقود الشرطة لضبط 30 طن سكر لحجبها عن الأسواق في

كشفت أجهزة الأمن  ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" تضمن قيام القائمين على مخزن مواد غذائية بحجب السلع عن التداول بدمياط.

شجاعة سيدة تقود لضبط 30 طن سكر تم حجبها عن الأسواق بدمياط

 

ورصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو تم نشره على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضررت خلاله إحدى السيدات من قيام القائمين على أحد مخازن السلع الغذائية بحجب السلع عن التداول بدمياط.

وبالفحص وإنتقال الأجهزة الأمنية للمخزن تم ضبط مالك المخزن وتبين أنه بدون ترخيص وعثر بداخله على (30 طن سكر حر) بدون فواتير أو مستندات بالمخالفة للقانون. 

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وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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النيابة العامة مواد غذائية مديرية أمن دمياط

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