رغم تثبيت الكهرباء وثبات سعر الصرف، ارتفاع أسعار التونة والألبان والعصائر

ارتفعت على مدار شهر أغسطس الجاري أسعار العديد من السلع داخل الأسواق، وذلك على الرغم من استقرار سعر “الدولار”، ورغم إعلان تثبيت أسعار الكهرباء للقطاعات التجارية والصناعية.

وعلى مدار شهر أغسطس تفاجأ المستهلكون بإعلان الشركات قوائم سعرية جديدة، وزيادة كبيرة وملحوظة في الأسعار بالمقارنة للشهور السابقة.

وساهمت التكاليف المرتفعة وفقا للشركات في زيادة أسعار المنتجات المختلفة والسلع الغذائية من العصائر والألبان والتونة والشيكولاتة وغيرها من السلع الأساسية والترفيهية للمستهلكين.

Advertisements

أسعار التونة الجديدة خلال أغسطس

وخلال 18 من الشهر الجاري أعلنت الشركات المنتجة للتونة عن زيادة في أسعارها داخل الأسواق المحلية.

وبلغ سعر تونة قطع صن شاين وزن 185 جرامًا نحو 47 جنيهًا، تونة قطع حار وزن 185 جرامًا بسعر ٤٨ جنيهًا، تونة قطع وزن 140 جرامًا بسعر ٣٧ جنيهًا، تونة قطع حار وزن 140 جرامًا بسعر٣١ جنيهًا.

أسعار منتجات جهينة للصناعات الغذائية

وأعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية تطبيق أسعار عدد من منتجاتها اعتبارًا من، وذلك خلال 20 أغسطس، داخل الأسواق المحلية والمحلات والسوبر ماركت.

وكانت الشركة رفعت سعر عبوة اللبن 200 ملي كامل الدسم وخالي الدسم ونكهات إلى 9.34 جنيه لتباع للمستهلك بنحو 10 جنيهات.

ورفعت الشركة أنواع عصير جهينة 1 لتر إلى سعر 17.92 جنيه جملة، وتباع 22 جنيها للمستهلك.

ورفعت الشركة عبوة عصير جهينة نكهات 235 ملي إلى 6.01 جنيه جملة، وتباع للمستهلك بسعر 8 جنيهات.

إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية

وكان مجلس الوزراء، وافق على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حاليًا، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفًا لمدة 18 شهرًا، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.



وكان رئيس الوزراء أعلن في 15 يونيو من العام الماضي، تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر، موضحا أن تكلفة التأجيل تصل إلى 10 مليارات، لافتا إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات، للتخفيف عن المواطن المصري.



وقررت الحكومة في أول شهر نوفمبر الماضي، بناء على تكليفات رئيس الجمهورية، عدم زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، لافتا إلى أن الدولة تتحمل عن المواطنين 43 مليار جنيه، تمثل تكلفة عدم زيادة أسعار الكهرباء، وفروق سعر الدولار.

وشهد سعر الصرف استقرار نسبي في الأسعار خلال الشهر الجاري ولم يشهد ارتفاعات كبيرة في أسعارها داخل الأسواق المحلية.