الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والحرب الروسية الأوكرانية تنعش هذه الشركات

تؤثر الصراعات والحروب التي يشهدها العالم سلبًا على كل القطاعات والمجالات الاقتصادية بمختلف دول العالم حتى ذات الاقتصاديات القوية، إلا أن هناك العديد من الشركات التي تحقق استفادة كبرى من هذه الصراعات والحروب، وتنعش اقتصادياتها لتحقيق مكاسب كبيرة.

شركة جنرال دايناميكس، فيتو

ارتفاع إيرادات هذه الشركات

وشهدت شركات الصناعات العسكرية الأمريكية انتعاشًا في اقتصادها، وتحقيق ارتفاع ملحوظ في إيراداتها، منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية وحتى الصراع الفلسطيني الاسرائيلي والذي نشهد نتائجهما حتى وقتنا الحالي، وتعد شركات آر تي إكس، لوكهيد، جنرال دايناميكس هي أكبر الشركات الأمريكية في الصناعات العسكرية، وأكثرها تمويلًا للحروب، وإمداد الدول بالأسلحة المختلفة والذخائر باهظة الثمن بشكل مستمر، بسبب تداعيات الحرب وبالتالي تحقق مكاسب كبيرة، وارتفاع في إيراداتها.

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زيادة الطاقة الإنتاجية لهذه الشركات

وارتفعت مكاسب شركة جنرال دايناميكس بواقع 25% مقارنة بالعام الماضي، حيث تعمل الشركة على زيادة إنتاجها من الطلقات المدفعية لتصل إلى 100 ألف طلقة في الشهر بدلًا من 20 ألف طلقة، بحسب ما ذكره جيسون أيكن، المدير المالي بالشركة.

طلبات مبالغ كبيرة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

كما أعلنت شركة آر تي إكس أنها تلقت حتى الآن طلبات بمبالغ كبيرة وصلت إلى 3 مليارات دولار، منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، والتي بدأت منذ شهر فبراير من العام الجاري وتستمر حتى وقتنا الحالي، مما يعكس زيادة إيرادات هذه الشركات، مقارنة بأي وقت آخر.

تجدر الإشارة إلى أن نسبة المبيعات لشركات الصناعات العسكرية قد ارتفعت من 103 مليارات دولار إلى 153.7 مليار دولار، مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.