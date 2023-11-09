الدوري المصري، الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة الجونة

الدوري المصري، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية دون راحة اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك بعد الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي الذي أقيم عصر أمس الأربعاء على ملعب المقاولون العرب.

الاستعداد لمباراة الجونة

ويواصل الفريق الأحمر تدريباته اليوم الخميس وذلك استعدادا لمباراة الجونة المؤجلة من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي والمقرر إقامتها مساء بعد غد السبت على ملعب خالد بشارة بالغردقة.

Advertisements

مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

ومن جانبه أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن رضاه بالفوز على فريق سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعت الفريقين عصر أمس في الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الأهلي حقق الفوز على منافس قوي ومميز، خاصة ما قدمه الفريق في شوط المباراة الأول.

واستكمل: «بعد إحرازنا هدف التقدم بدأ اللاعبون يتراجعون قليلًا عن تنفيذ الضغط المطلوب لشعورهم بأن الأفضلية لنا، ولكن مع قوة المنافس وبعد إحرازه هدف التعادل عاد اللاعبون لبذل المزيد من الجهد لتحقيق الفوز».

وأضاف: «لاعبو الأهلي يمتلكون إمكانات كبيرة وخبرات مميزة كانت وراء تحقيق المكسب».

وأكد كولر أنه سعيد للغاية بتسجيل محمد مجدي أفشة هدف الفوز في مباراة سيراميكا وبرأسية مميزة تعكس إصراره لتقديم شيء جيد في المباراة.

وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف على فريق سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعت الفريقين عصر أمس الأربعاء على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري الممتاز.

سامى قمصان مدرب عام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

وشدد سامي قمصان، مدرب عام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أهمية الفوز الذي حققه الأهلي أمس على حساب سيراميكا كليوباترا.

وأضاف قمصان: «حققنا الفوز على منافس قوي استطاع تحقيق الفوز في آخر مبارياته ودخل المباراة بمعنويات عالية».

واستكمل قمصان: «تمكنا من التغلب على الغيابات، والجهاز الفني قسم المباراة لأجزاء من أجل السيطرة على مجريات اللعب»

. وشدد قمصان على أهمية الروح والإصرار على المكسب التي ظهر بها اللاعبون في لقاء أمس.

محمد مجدى أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

كما أعرب محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف على فريق سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأكد لاعب وسط الأهلي أن تسجيله هدف الفوز والتتويج بالثلاث نقاط جاء نتاج مجهود جماعي للفريق، مشددًا على سعادته بالمكسب والتتويج بجائزة رجل المباراة.

وشدد أفشة على أن هدفه وزملائه دائمًا هو تحقيق الفوز ورسم الفرحة على وجوه جماهير الأهلي الداعمة دائمًا للفريق.

وأعرب لاعب وسط الفريق عن سعادته وفخره ببلوغه ٢٠٠ مباراة من المشاركة مع الأهلي منذ انضمامه للفريق.

وأتم أفشة حديثه بأن تبرعه بقميص مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا ٢٠٢٠ هو رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني وما يمر به من أزمات إنسانية.

وحصد محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جائزة رجل مباراة المارد الأحمر وسيراميكا كليوباترا التي أقيمت أمس ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأحرز هدفي الأهلي ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة، فيما أحرز أحمد قندوسي هدف سيراميكا كليوباترا الوحيد، ويرتفع رصيد الأهلي لـ١٢ نقطة من الفوز بأربع مباريات.