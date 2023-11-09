الخميس 09 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

مكاسب مصر للطيران من مشاركاتها في معرض سوق السفر العالمى

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو

 اختتمت مصر للطيران  مشاركاتها في معرض سوق السفر العالمي WTM، والذي أقيم خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر بلندن.

 

مكاسب مصر للطيران من مشاركاتها في معرض سوق السفر العالمي 

 وخلال فعاليات المعرض والذى استمر على مدار ثلاثة أيام، عقد وفد مصر للطيران للخطوط الجوية والذي ضم عمرو عدوى رئيس قطاع الشئون التجارية وأشرف راتب رئيس قطاع السياحة (الكرنك) وأحمد وجدي مدير عام التسويق وإنجى نبيل مدير مكتب مصر للطيران بلندن عدة اجتماعات مع وكلاء السياحة والسفر والطيران ومنظمى الرحلات.

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وشهد جناح مصر للطيران عدة اجتماعات تنسيقية مع وكلاء السياحة والسفر والطيران ومنظمى الرحلات من مختلف دول العالم، لمناقشة آليات التعاون مع مصر للطيران والاستفادة من شبكة خطوطها الجوية الممتدة إلى ما يقرب من 72 نقطة حول العالم.

كما تم توقيع بروتوكول بين مكتب مصر للطيران في لندن وflight catchers للبيع online والتسويق الدعائي لمصر للطيران في لندن وSaga travel لتنظيم مجموعات سياحية إلى مصر.

وخلال فعاليات اليوم الأول عقدت مصر للطيران اجتماعات تنسيقية مع عدد من ممثلي المطارات وشركات الطيران ووكلاء السياحة والسفر من عدة دول أهمها البرتغال وتركيا وسلوفاكيا لمناقشة سبل التعاون المختلفة ودراسة إمكانية فتح خطوط ونقاط مباشرة وغير مباشرة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

كما شهد المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار محمد موسي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية توقيع بروتوكول بين شركة  Bel Air الهندية ومكتب مصر للطيران في لندن.

وقام قطاع السياحة (الكرنك) بتقديم عروض سياحية مختلفة  والتي شملت برامج تسويقية وترويجية جديدة فضلًأ عن عقد العديد من الجلسات والاجتماعات لدعم سبل التعاون مع عدد من ممثلي المطارات وشركات الطيران وزيادة فرص تواجد مصر للطيران خاصة فى آسيا وإفريقيا.

مصر للطيران تختتم مشاركاتها في معرض سوق السفر العالمي WTM

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