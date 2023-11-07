مطار العريش يستقبل 89 طائرة تحمل مساعدات إغاثية عاجلة لغزة منذ بدء الحرب

استقبل مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء امس الاثنين 5 طائرات تحمل عدد من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة تمهيدا لتسليمها للهلال الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة.

89 طائرة تحمل مساعدات اغاثية عاجلة لقطاع غزة تصل مطار العريش منذ بدء الحرب



وأكد مصدر بالهلال الأحمر المصري في مطار العريش أن الطائرات التي وصلت من اليونان تحمل 5 طن مساعدات طبية و3 طائرات من إندونيسيا تحمل 50 طن مساعدات طبية وغذائية وطائرة من دولة الكويت تحمل 10 طن وطائرة من ليبيا تحمل 25 طن من المساعدات المتنوعة الي قطاع غزة ليصل إجمالي عدد الطائرات 89 طائرة حتى أمس.

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اوضح نه جاري افراغ الطائرات من المساعدات الطبية والغذائية تمهيدا لنقلها الى مخازن الهلال الاحمر فى العريش، ومن ثم التجهيز لنقلها الى معبر رفح البري، لتسليمها للهلال الاحمر الفلسطينى.



كان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني هما الجهتين الوحيدتين المسئولتين عن التنسيق لدخول المساعدات الي قطاع غزة.





ولفت المحافظ الي تخزين المساعدات التي تصل الي المحافظة في 7 مخازن مؤمنة، وفي أماكن وسيطة لسهولة نقلها الي معبر رفح البري، لافتا الي تخزين الادوية التي تحتاج الي التبريد أو التجميد والتي وصلت علي متن 8 طائرات من دول ومنظمات في المخازن الاستراتيجية لمديرية الصحة بالمحافظة، مؤكدًا علي وجود عدة انساق لتخزين تلك الادوية وأن المخازن المحددة تكفي لأضعاف تلك الكميات.

قال المحافظ أنه خلال الحرب علي غزة في عام 2008 كان يتم ادخال من 60 الي 80 شاحنة مساعدات، بينما في الحرب الحالية لا يوجد تدفق لشاحنات المعونات بسبب الإجراءات التنسيقية يفي احتياجات قطاع غزة.





وأكد محمود عبد الرؤوف، من الهلال الأحمر المصري، علي أن المتطوعين بلغ 620 متطوعا من شمال سيناء، و62 متطوعًا من المركز العام، نفذوا 60 ألف ساعة تطوع منذ بداية الاحداث في غزة، بجانب 30 معدة وسيارة تعمل علي مدار الساعة.