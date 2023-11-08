مصر للطيران تختتم مشاركاتها في معرض سوق السفر العالمي WTM

اختتمت مصر للطيران اليوم مشاركاتها في معرض سوق السفر العالمى WTM، والذى أقيم خلال الفترة من 6 إلي 8 نوفمبر بلندن.

مصر للطيران تختتم مشاركاتها في معرض سوق السفر العالمى WTM

وخلال فاعليات المعرض والذى استمر على مدار ثلاثة أيام، عقد وفد مصر للطيران للخطوط الجوية والذي ضم عمرو عدوى رئيس قطاع الشئون التجارية وأشرف راتب رئيس قطاع السياحة (الكرنك) وأحمد وجدي مدير عام التسويق وإنجى نبيل مدير مكتب مصر للطيران بلندن عدة اجتماعات مع وكلاء السياحة والسفر والطيران ومنظمى الرحلات.

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كما قام قطاع السياحة(الكرنك) بتقديم عروض سياحية مختلفة والتي شملت برامج تسويقية وترويجية جديدة فضلًأ عن عقد العديد من الجلسات والاجتماعات لدعم سبل التعاون مع عدد من ممثلي المطارات وشركات الطيران وزيادة فرص تواجد مصر للطيران خاصة فى أسيا وأفريقيا.

هذا وقد لاقي جناح مصر للطيران بالمعرض إقبالًا كبيرًا واهتمامًا من زائري المعرض، وقد قامت مصر للطيران بتقديم هدايا تذكارية ذات طابع مصرى للزائرين.

وشهد جناح مصر للطيران عدة اجتماعات تنسيقية مع وكلاء السياحة والسفر والطيران ومنظمى الرحلات من مختلف دول العالم، لمناقشة آليات التعاون مع مصر للطيران والاستفادة من شبكة خطوطها الجوية الممتدة إلى ما يقرب من 72 نقطة حول العالم.