الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

مصر للطيران تختتم مشاركاتها في معرض سوق السفر العالمي WTM

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو

اختتمت مصر للطيران اليوم مشاركاتها في معرض سوق السفر العالمى WTM، والذى أقيم خلال الفترة من 6 إلي 8 نوفمبر بلندن.

 

مصر للطيران تختتم مشاركاتها في معرض سوق السفر العالمى WTM

وخلال فاعليات المعرض والذى استمر على مدار ثلاثة أيام، عقد وفد مصر للطيران للخطوط الجوية والذي ضم عمرو عدوى رئيس قطاع الشئون التجارية وأشرف راتب رئيس قطاع السياحة (الكرنك) وأحمد وجدي مدير عام التسويق وإنجى نبيل مدير مكتب مصر للطيران بلندن عدة اجتماعات مع وكلاء السياحة والسفر والطيران ومنظمى الرحلات.

Advertisements

 كما قام قطاع السياحة(الكرنك) بتقديم عروض سياحية مختلفة  والتي شملت برامج تسويقية وترويجية جديدة فضلًأ عن عقد العديد من الجلسات والاجتماعات لدعم سبل التعاون مع عدد من ممثلي المطارات وشركات الطيران وزيادة فرص تواجد مصر للطيران خاصة فى أسيا وأفريقيا.

هذا وقد لاقي جناح مصر للطيران  بالمعرض إقبالًا كبيرًا واهتمامًا من زائري المعرض، وقد قامت مصر للطيران بتقديم هدايا تذكارية ذات طابع مصرى للزائرين.

وشهد جناح مصر للطيران عدة اجتماعات تنسيقية مع وكلاء السياحة والسفر والطيران ومنظمى الرحلات من مختلف دول العالم، لمناقشة آليات التعاون مع مصر للطيران والاستفادة من شبكة خطوطها الجوية الممتدة إلى ما يقرب من 72 نقطة حول العالم.

txt

لليوم الثاني على التوالي، مصر للطيران تواصل اجتماعاتها في معرض سوق السفر العالمي WTM

txt

الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تستقبل سفير جمهورية سيراليون

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصر للطيران السياحة والسفر سوق السفر شركات الطيران قطاع السياحة مصر للطيران اليوم مصر للطيران للخطوط الجوية معرض سوق السفر العالمي

مواد متعلقة

أشرف صبحي يشهد مؤتمر إعلان تفاصيل المسابقة الدولية لرالي الطيران

الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تستقبل سفير جمهورية سيراليون

الأكثر قراءة

أول قرار من إدارة الزمالك بعد الصعود لنهائي كأس مصر

مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الأولى، التفاصيل الكاملة

حقيقة فيديو فلسطينيين يمثلون أنهم قتلوا في غزة

آخر تطورات عطل منصة "شاهد" بعد انقطاع خدمتها

الرئيس التنفيذي لبيراميدز يهاجم التحكيم بعد الخسارة أمام الزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الثانية، خسائر بالجملة لآية سماحة و"شاهين" ينقذها

هالة صدقي: بحترم حرص بيومي فؤاد وغيرته على فنه

Advertisements

منوعات

المزيد

وفاة 29 صوماليًا وتشرد نحو 300 ألف جراء فيضانات مفاجئة

هالة صدقي تتحدث عن مساعدتها لأهالي غزة بعد الهجوم الإسرائيلي (فيديو)

بسمة رمضان، طالبة من بني سويف تفوقت على العرب والأفارقة في رفع الأثقال

الحكومة توافق على إلحاق طالب بـ "السادس الابتدائي" للدراسة بكلية العلوم بدمياط

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الاربعاء 8-11-2023

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 08-11-2023 بالأسواق

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 8-11-2023

قطع المياه لمدة 8 ساعات عن عدد من المناطق بالجيزة

المزيد

انفوجراف

لمنع الغش.. معلومات عن بوكليت الشهادة الإعدادية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحزن في المنام وعلاقته بحدوث مصيبة مرض أو فقر أو دين

أستاذ فقه بجامعة الأزهر: الجوارب الشفافة لا يجوز المسح عليها أثناء الوضوء

هل هناك سيئة جارية؟.. خالد الجندي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية