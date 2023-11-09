هجوم الساعات الأخيرة.. تفاصيل الغارات الجوية الأمريكية في سوريا.. والبنتاجون يحذر: هذه رسالة لطهران

طوفان الأقصي، أفاد المرصد السوري اليوم الخميس، بمقتل 9 أشخاص في غارات جوية أمريكية على مواقع عسكرية بمدينة دير الزور في سوريا.

من جانبه، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن سلاح الجو الأمريكي أغار في شرق سوريا الأربعاء على مخزن أسلحة مرتبط بإيران، وذلك ردا على هجمات استهدفت عناصر أمريكيين.

الهجوم علي مخزن أسلحة مرتبط بإيران في سوريا

وقال أوستن في بيان، إن "القوات العسكرية الأمريكية نفذت ضربة دفاعا عن النفس ضد منشأة في شرق سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني وجماعات تابعة له. لقد نفذت هذه الضربة طائرتان أمريكيتان من طراز إف-15 ضد منشأة لتخزين أسلحة".

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وأضاف أن هذه الغارة نفذت "ردا على سلسلة هجمات استهدفت أفرادا أمريكيين في العراق وسوريا"، ونسبتها واشنطن إلى قوات إيرانية موجودة في هذين البلدين.

وفي بيانه، حذر أوستن من أن الولايات المتحدة "على أتم استعداد لاتخاذ إجراءات ضرورية أخرى" لحماية عسكرييها ومنشآتها.

غارات أمريكية في سوريا

من جهته، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "تسعة أشخاص يعملون لصالح مجموعات موالية لإيران قتلوا في غارات أمريكية على مواقع تستخدمها الجماعات الموالية لإيران، بما في ذلك مواقع عسكرية ومستودع أسلحة" في مدينة دير الزور.

وفي واشنطن، قال مسؤول أمريكي كبير إن الغارة التي شنتها المقاتلتان الأمريكيتان الأربعاء رافقتها "اتصالات واضحة للغاية عبر قنوات مختلفة".

وأضاف أن "هذه الرسالة للقادة الإيرانيين هي: "نريد منكم أن تأمروا المجموعات (الموالية لكم) بالتوقف عن مهاجمتنا".

انطلاق عملية طوفان الأقصي

وتأتي الهجمات المتزايدة ضد القوات الأمريكية في المنطقة في سياق الحرب الدائرة منذ أكثر من شهر بين إسرائيل وحركة حماس، التي اندلعت إثر هجوم مباغت وغير مسبوق شنته الحركة الفلسطينية في 7 أكتوبر على بلدات ومواقع في جنوب إسرائيل.

وإثر الهجوم، سارعت الولايات المتحدة إلى تقديم الدعم العسكري لإسرائيل، وعززت القوات الأمريكية في المنطقة.

ورد جيش الاحتلال الإسرائيلي على هجوم حماس بقصف جوي وبري وبحري لقطاع غزة أتبعه بهجوم بري، ما أسفر وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية عن أكثر من 10500 قتيل، غالبيتهم من المدنيين.

خط عدم الاشتباك بين روسيا والولايات المتحدة

وفي سياق متصل، قال مسؤول عسكري أمريكي كبير لشبكة «CNN» الأمريكية إن الولايات المتحدة أخطرت روسيا من خلال خط عدم الاشتباك بشأن الغارة على المنشأة.

ورد المسؤول على سؤال عما إذا كانت روسيا قد تم إخطارها بالضربة: "لقد استخدمنا خط عدم الاشتباك".

ويستخدم الجيشان الأمريكي والروسي في سوريا هذا الخط فيما يتعلق بالعمليات العسكرية.

نشر بطاريات صواريخ باتريوت في الشرق الأوسط

من ناحية أخرى، قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة وضعت بطاريات صواريخ باتريوت إضافية في قواعدها في الشرق الأوسط نتيجة للهجمات المستمرة التي تشنها الجماعات المدعومة من إيران في العراق وسوريا.

وقال المسؤول: "قمنا بتحصين قواعدنا الأمريكية ببطاريات باتريوت إضافية، وزيادة الدوريات الجوية الدفاعية المضادة لمزيد من ردع الهجمات والدفاع عن قواتنا".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، في وقت سابق، عن نشر عدد غير معروف من بطاريات باتريوت من الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، لكنه لم يكشف عن مكان إرسالها على وجه التحديد.

أمريكا تعلن حصيلة الهجمات على قواتها بالمنطقة

وتعرضت القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط لعشرات الهجمات منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي بدأ في السابع من أكتوبر الماضي، والذي يستمر لليوم الـ 32 على التوالي.

وبحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بات رايدر، بلغ إجمالي عدد الهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية بالمنطقة، منذ 17 أكتوبر وحتى يوم الإثنين الماضي، 38 هجوما، ارتفاعا من 32 هجوما في نهاية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى إصابة 45 جنديا وموظفا بإصابات طفيفة.

تأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم البنتاجون: أن إسرائيل تخوض معركة وجودية مع حركة حماس - حسب زعمه.

ولفت متحدث البنتاجون إلى أنه يتم التنسيق بشكل وثيق مع الإسرائيليين للمساعدة بتأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.

وأضاف: أن الولايات المتحدة ستستمر في تقديم المساعدات الأمنية الحيوية لإسرائيل بينما تدافع عن نفسها ضد هجمات حركة حماس - حسب قوله.

إدارة بايدن تدرس ضرب وكلاء إيران بالمنطقة

وكانت صحيفة واشنطن بوست، نقلت عن مسئولين أمريكيين أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس ضرب وكلاء إيران بالمنطقة بعد الهجمات على القوات الأمريكية.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، يواجه بايدن ضغوطا داخلية متزايدة لضرب وكلاء إيران الذين هاجموا وأصابوا بشكل متكرر القوات الأمريكية في العراق وسوريا خلال شهر أكتوبر.

لكن بايدن، حسب المصدر ذاته، يدرس أي قرار للانتقام من حلفاء إيران، في ظل مخاوف من أن الحرب في غزة قد تكون على شفا الانفجار والتوسع إلى عاصفة على مستوى المنطقة، كما يقول مسئولون أمريكيون مطلعون.

بايدن يحذر المرشد الإيراني علي خامنئي

يشار إلى أن بايدن حذر، المرشد الإيراني علي خامنئي، من أنه "إذا استمرت طهران في التحرك ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، فسوف نرد".

وقال مسئول بارز في الإدارة الأمريكية بشرط عدم الكشف عن هويته، إنه "لم يتغير شيء بشأن صلاحياتنا لحماية جنودنا المنتشرين في المنطقة، لكننا أيضا لسنا غافلين عن ذلك. هناك قوى أخرى تعمل ونريد أن نكون على علم بما يجري في المنطقة".

مخاوف من اندلاع صراع عالمي

ومع تعزيز واشنطن قوتها القتالية ومعداتها الدفاعية في الشرق الأوسط، ناشد الجمهوريون في الكونجرس بايدن الرد على الهجمات.

وتوازيا مع حرب إسرائيل على قطاع غزة في ظل مساعيها للقضاء على حركة حماس، تتشكل جبهة قتال أخرى شمالي إسرائيل على الحدود مع لبنان، حيث يتبادل حزب الله مع الجيش الإسرائيلي إطلاق القذائف والصواريخ بشكل يومي.

ويعيش العالم حالة قلق من انخراط إيران بنفسها في الحرب، مما سيعني صراعا عالميا "قطبيا" لا يمكن التنبؤ بحدوده.