الخميس 09 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

مؤتمر COP28 يضع النظم الغذائية ضمن أجندة العمل العالمي للمناخ.. وتقديم أطعمة مستدامة بيئيا ومسؤولة اجتماعيًا

مؤتمر المناخ، فيتو
مؤتمر المناخ، فيتو

 أكدت رئاسة مؤتمر COP28 حرصها الكامل على تقديم طعام مستدام وبأسعار معقولة ولذيذ ومغذي، خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين المعني بتغير المناخ حيث يقدم مؤتمر COP28 UAE قائمة طعام تعتمد إلى حد كبير على النباتات، مع التركيز على المنتجات المحلية والإقليمية وتعزيز استهلاك الأغذية الصديقة للبيئة.

مؤتمر COP28 UAE

وأوضحت رئاسة COP28 أنه سيتم تقديم مجموعة مختارة من قوائم الطعام لجميع الفعاليات والمناطق، سواء في المنطقة الزرقاء أو المنطقة الخضراء لتمكين المندوبين والضيوف من اتخاذ خيارات صديقة للمناخ ومستدامة عند اختيار ما يأكلونه.

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وتسعى رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين إلى زيادة التركيز على النظم الغذائية ضمن أجندة العمل العالمي للمناخ وينصب التركيز في COP28 UAE على تقديم خيارات الأطعمة والمشروبات المستدامة بيئيًا والمسؤولة اجتماعيًا واللذيذة والمغذية للجميع، ويجب أن يحترم تقديم الطعام في المناسبات ويحتضن ويجسد قيم اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ودولة الإمارات العربية المتحدة.
 

النهج المتبع في تقديم الطعام في COP28

 وتسعى رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين إلى زيادة التركيز على النظم الغذائية ضمن أجندة العمل العالمي للمناخ، من خلال تقديم خيارات الأطعمة والمشروبات المستدامة بيئيًا والمسؤولة اجتماعيًا واللذيذة والمغذية للجميع.

 

اعتبارات تتعلق بالنظافة الغذائية

 وأكدت رئاسة المؤتمر أن مقدمي الطعام سيكونون مسؤولين عن تلبية إرشادات الصحة والسلامة الغذائية والحفاظ على النظافة في جميع مناطق تقديم الطعام، بما في ذلك جميع أماكن إعداد الطعام وتخزينه والأماكن العامة، كما سيتم إجراء عمليات تفتيش يومية للنظافة في جميع أنحاء المكان لضمان تحقيق سلامة الأغذية.

وسيوفر مؤتمر COP28 UAE خدمات تقديم الطعام في الموقع طوال اليوم، بالنسبة للمنطقة الخضراء، ستكون هذه الخدمات مفتوحة من الساعة  10:00 صباحا  إلى الساعة 22:00 مساء وبالنسبة للمنطقة الزرقاء، سيتم فتحها من الساعة 07:00  صباحا إلى الساعة 22:00 مساء، مع توفير خدمة تقديم الطعام طوال الليل أثناء المفاوضات، وسيكون هناك أيضًا متاجر صغيرة تقع في المكان.
 

كما سيتم توفير المياه في جميع أنحاء موقع مدينة إكسبو وسيتم تشجيع استخدام زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام، حيث يقوم مقدمو خدمات الطعام بحساب تأثير الكربون وكثافة المياه في قائمتهم، مؤكدين أنه في COP28، ستكون هناك مجموعة واسعة من خيارات تقديم الطعام في جميع أنحاء المكان وستكون هناك مناطق لشاحنات الطعام، وأكشاك القهوة، والمطاعم.

جدير بالذكر أنه يُعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 في دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 70 ألف مشارك.

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