خدمات ومرافق مميزة لنقل ذوي الإعاقة إلى مؤتمر المناخ COP28، تعرف عليها

أعلنت رئاسة COP28 أنها تقدم العديد من الخدمات المميزة والمرافق المخصصة لذوي الإعاقة لتسهيل إمكانية الوصول إلى المؤتمر ومنها أماكن إقامة يسهل الوصول إليها إذ تم توفير الفنادق التي بها غرف متاحة للحجز يمكن الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة.

مترو دبي

وأضافت رئاسة COP28 أنه أيضا يتم تشجيع الوفود والزوار على استخدام مترو دبي للسفر إلى موقع COP28، حيث تحتوي سيارات مترو دبي على مساحات مخصصة لمستخدمي الكراسي المتحركة، ويمكن الوصول إلى جميع محطات المترو بواسطة الكراسي المتحركة وهي مجهزة بأرصفة ملموسة ولافتات وإعلانات مسموعة تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة بالتنقل في النظام بشكل مستقل، وأيضا تحتوي جميع محطات المترو على مرافق مراحيض يمكن الوصول إليها ومكاتب بيع تذاكر منخفضة.



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سيارات الأجرة



وأوضحت COP 28 أن سيارات الأجرة التي يمكن الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة متاحة للاستخدام أيضا لكن يوصي بالحجز قبل 30 دقيقة على الأقل، حيث يمكن حجز سيارات الأجرة لذوي الاحتياجات الخاصة في دبي عبر تطبيق DTC. اختر "POD Taxi" أو اتصل بالرقم 80088088.

ويمكن حجز سيارات الأجرة لذوي الاحتياجات الخاصة في أبوظبي عبر تطبيق تاكسي أبوظبي. اختر "سيارة أجرة لذوي الاحتياجات الخاصة" أو اتصل على 600535353.

ويمكنك أيضًا استئجار سيارة أجرة لذوي الاحتياجات الخاصة مع سائق من خلال بعض شركات تأجير السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشارت رئاسة COP28 إلى أنه على الرغم من أنهم يشجعون جميع الزوار والمندوبين على استخدام خدمات النقل العام حيثما أمكن ذلك، إلا أنهم يدركون أن هذا قد لا يكون خيارًا متاحًا للجميع. لذا إذا كنت ستصل بالسيارة، فسيتم توفير مناطق وقوف السيارات التي يمكن الوصول إليها في جميع مواقف سيارات COP28.





نقاط التفتيش الأمنية التي يمكن الوصول إليها



يتعين على جميع زوار المنطقة الخضراء ومندوبي المنطقة الزرقاء الخضوع للفحص الأمني، ويحتوي مؤتمر COP28 على منطقة فحص أمني مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وإذا كنت مندوبًا معتمدًا في المنطقة الزرقاء وغير قادر على المرور عبر أجهزة الكشف عن المعادن لأسباب طبية وتحتاج إلى تفتيش جسدي، فيرجى التقدم بطلب للحصول على شارة إعفاء الأمم المتحدة عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى Accessibility@cop28.com لتسهيل تجربة المندوب السلسة.

وأكدت رئاسة COP28 أن جميع موظفي الأمن تلقوا تدريبًا للتوعية بالإعاقة وتم تدريبهم على إجراء عمليات التفتيش الجسدي التي تأخذ في الاعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة.

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