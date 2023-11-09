هيلاري كلينتون تدعو لتغيير قيادتي إسرائيل وفلسطين لحل الصراع

الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، أن "إسرائيل وفلسطين بحاجة إلى قيادة جديدة ليكون لديهما فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام".

قيادة جديدة للإسرائيليين والفلسطينيين



وقالت كلينتون في منتدى اقتصادي في سنغافورة، نظمته "بلومبرج": "نحن بحاجة إلى خلق بيئة تكون فيها فرصة لتنشيط عملية السلام... أعتقد أنه يجب أن تكون هناك قيادة جديدة للإسرائيليين والفلسطينيين، حتى يكون لديهم أي فرصة للتوصل إلى نوع ما من اتفاق للسلام، خاصة مع وجود مفاوضات ثنائية".

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مصير بنيامين نتنياهو بعد حرب غزة

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعتقد أنه يقاتل من أجل بقائه السياسي ولن يبقى في السلطة وسط الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي المتفاقم".

طوفان الأقصى

ويشارك نتنياهو، في السياسة منذ أكثر من 35 عاما، وأشارت الصحيفة إلى أنه خلق خلال هذه الفترة صورة "الصقر" المستعد لمواجهة كل من فلسطين وإيران، وفي الوقت ذاته، وبحسب المقالة المنشورة، فإن الهجوم الذي شنته حركة "حماس" الفلسطينية، في 7 أكتوبر، دمر هذه الصورة، حيث يعتبر الهجوم في إسرائيل بأنه أسوأ فشل في مجال الأمن والاستخبارات منذ 75 عامًا".



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو"، إن نتنياهو "مدمر أخلاقيا" بسبب فشله الذريع في قضايا الأمن القومي، ويعيش في حالة من "الانهيار العصبي" وهو يحاول تجنب الاستقالة، بحسب قوله.