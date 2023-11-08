الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

رئيس وزراء الاحتلال الأسبق: نتنياهو سيد الهراء ووجوده يشكل خطرا على إسرائيل

أولمرت، فيتو
أولمرت، فيتو

قال رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إيهود أولمرت، إن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، مدمر نفسيا بسبب فشله الفادح في حماية الأمن القومي.

أولمرت يكشف المستور عن نتنياهو

وتابع إيهود أولمرت، فى مقابلة مع صحيفة بوليتيكو الأمريكية، إن بنيامين نتنياهو يمر بحالة من الانهيار العصبي، حيث سعى إلى تجنب الإطاحة به من منصبه لفشله في حماية الأمن القومي بعد هجمات حماس.

 

واستطرد إيهود أولمرت خلال المقابلة قائلا: "الأولوية يجب أن تكون للتفاوض على نهاية اللعبة مع المجتمع الدولي، بما في ذلك العودة إلى المحادثات حول تشكيل دولة فلسطينية، بدلا من إعادة عقارب الساعة إلى الوراء نحو الإشراف العسكري الكامل على غزة.

احتلال غزة إعادة لعقارب الساعة إلى الوراء

وأضاف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق واصفا نتنياهو: "طوال حياته اعتبر نفسه زورا سيد الأمن، إنه سيد الهراء".

 

وتابع أولمرت،  إن كل دقيقة يقضيها نتنياهو كرئيس للوزراء فهو يشكل خطرا على إسرائيل، أنا أعني ذلك بجدية، أنا متأكد من أن الأمريكيين يفهمون أنه في حالة سيئة.

 

وفى رده على إحتمالية عودة احتلال قطاع غزة، أوضح أولمرت، ليس من مصلحة إسرائيل الإشراف على أمن غزة، من مصلحتنا أن نكون قادرين على الدفاع عن أنفسنا بطريقة مختلفة عما كنا نفعله قبل هجوم 7 أكتوبر. ولكن للسيطرة على غزة مرة أخرى؟ لا.

داخلية غزة تعلن عدد شهداء مخيم جباليا

اخبار غزة الان، من جهة أخري، أعلنت وزارة الداخلية في غزة اليوم، عن استشهاد 19 فلسطينيا بقصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

 

هدنة إنسانية في قطاع غزة

قالت مصادر مصرية مطلعة لقناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم، إن هناك اتصالات مصرية مكثفة للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة.


وأوضحت المصادر أن “مصر تكثف اتصالاتها للتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة”، مؤكدة اقتراب القاهرة  من التوصل إلى هدنة إنسانية لتبادل الأسرى والمحتجزين.

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مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يزور معبر رفح
 

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم من أمام معبر رفح، إن شريان الحياة إلى غزة ضعيف بشكل لا يحتمل.

وتفقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الأجنحة الخاصة في مستشفى العريش، والخدمات التي تُقدم للجرحى والمصابين الفلسطينيين الذين يتم علاجهم بالمستشفى، كما وجه الشكر للأطقم الطبية وأثنى على جهودهم الكبيرة، بحسب مراسل قناة القاهرة الإخبارية.

 

كما تفقد فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان شاحنات المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، موجهًا الشكر لمصر على مجهوداتها لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال في تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية”، إن معبر رفح البري هو بوابة الحياة لقطاع غزة، مثمنًا الدور المصري خلال الفترة الماضية.

 

الزيارات الأممية لمعبر رفح لمتابعة جهود الإغاثة لسكان غزة
 

واوضح أن الزيارات الأممية المتعددة لـمعبر رفح البري استهدفت متابعة الجهود الخاصة بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، كاشفًا عن تجهيز قافلة جديدة استعدادًا للدخول إلى قطاع غزة عقب الانتهاء من الإجراءات النهائية المتعارف عليها.

واستقبل مطار العريش، مساء اليوم، 5 طائرات مساعدات إنسانية وإغاثية، قادمة من الإمارات وطائرتين من الكويت وتركمانستان، وذلك تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة.

جيش الاحتلال يعلن حصيلة قتلى جنوده خلال العدوان على غزة

مصادر مطلعة: مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية في غزة

 

وكانت جمعية الهلال الأحمر المصري، أعلنت في وقت سابق الأربعاء، لنظيرتها الفلسطينية، عن دفعة جديدة من المساعدات الإغاثية عبر معبر رفح البري، في إطار دعم الشعب الفلسطيني وتخفيف وطأة الاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر الماضي، بعد شن المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى التي وصفتها إسرائيل بالمأساة الأكبر في تاريخها.

ومن جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان لها، إن طواقمها استلمت مساء أمس الثلاثاء، 81 شاحنة من قبل جمعية الهلال الأحمر المصري محملة بالمساعدات عبر معبر رفح، موضحة أن الشاحنات تحتوي على غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية.

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