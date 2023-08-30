الإيدز فيروس خطير يهدد الحياة، وهذه طرق الحماية

يعتبر فيروس الإيدز من أخطر الأمراض المعدية التي تصيب الإنسان؛ لأنها تسبب الوفاة ولا يوجد لها علاج حيث يعيش حامل المرض طوال حياته مصابا بالفيروس.

وتستعرض " فيتو" في التقرير التالي أسباب الإصابة بفيروس الإيدز وطرق الوقاية بحسب موقع "HIV.gov"

فيروس الإيدز، فيتو

ما هو فيروس الايدز؟

الإيدز هو المرحلة المتأخرة من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية التي تحدث عندما يتضرر جهاز المناعة في الجسم بشدة بسبب فيروس نقص المناعة البشرية

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ما هو فيروس نقص المناعة او (HIV)

ان فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) هو فيروس يهاجم الخلايا التي تساعد الجسم على مكافحة العدوى، مما يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الأخرى، وينتشر عن طريق ملامسة بعض سوائل الجسم لشخص مصاب بنفس الفيروس.

طرق انتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشرية

تعد الطرق الأكثر شيوعًا لانتقال فيروس نقص المناعة البشرية هو أثناء ممارسة العلاقات الحميمة دون وقاية أو من خلال مشاركة ادوات حقن المخدرات.

تعاطي المخدرات بالحقن، فيتو

ولكن من الجدير بالذكر، أنه لا يصاب معظم الأشخاص الذي لديهم فيروس نقص المناعة البشرية بالإيدز وهذا لتناولهم أدوية فيروس نقص المناعة البشرية والذي يوقف تطور المرض.

وفي المقابل إذا تركت دون علاج، يمكن أن يؤدي فيروس نقص المناعة البشرية إلى مرض الإيدز (متلازمة نقص المناعة المكتسب)، كما ان الجسد لا يستطيع التخلص من فيروس نقص المناعة البشرية ولا يوجد علاج فعال له لذلك، بمجرد الإصابة بالفيروس نقص المناعة البشرية، سيبقي مع المريض مدى الحياة.

ومع ذلك فإنه يتوفر علاج فعال باستخدام أدوية فيروس نقص المناعة البشرية (يُسمى العلاج المضاد للفيروسات القهقرية أو ART) إذا تم تناوله، فيمكن أن يقلل من كمية الفيروس في الدم إلى مستوى منخفض جدًا وهذا ما يعرف "بقمع الفيروس".

يمكن للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الذين يتناولون دواء الفيروس كما هو موصوف له من قبل الطبيب والذي يطلق عليهم " حمل فيروسي لا يمكن اكتشافه" أن يعيشوا حياة طويلة وصحية ولن ينقلوا فيروس نقص المناعة البشرية إلى شركائهم السلبيين للمرض من خلال العلاقة الزوجية.

فيروس الايدز، فيتو

طرق الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية

توجد طرق فعالة لمنع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية عن طريق العلاقات الحميمة أو تعاطي المواد المخدرة، والتي تتضمن:

العلاج الوقائي

الأدوية التي يتناولها الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية لمنع الإصابة بالمرض نتيجة ممارسة العلاقات الحميمة أو تعاطي المخدرات عن طريق الحقن.

دواء فيروس نقص المناعة البشرية يؤخذ في غضون 72 ساعة بعد التعرض المحتمل لمنع الفيروس من الانتشار.

فيروس الإيدز

إن فيروس الإيدز او نقص المناعة المكتسبة لا يوجد له دواء حيث يعيش الأشخاص المصابون بالإيدز عادة حوالي 3 سنوات أو أقل فانه بمجرد إصابة شخص ما بمرض انتقالي خطير، ينخفض متوسط العمر المتوقع دون علاج إلى حوالي عام واحد.

وبرغم ذلك لا يزال بإمكان أدوية فيروس نقص المناعة البشرية أن تساعد الأشخاص في هذه المرحلة من المرض، بل ويمكن أن تكون المنقذ الوحيد لحياة المريض، ولهذا السبب فإن اختبار فيروس نقص المناعة البشرية مهم للغاية.

إختبارات الايدز، فيتو

كيف أعرف إذا كنت مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية؟

ان الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية هي إجراء الاختبار لذلك، ويعد تحليل الايدز او (الـHIV) من التحاليل البسيط نسبيا.

وتوفر وزارة الصحة خدمة إجراء تحليل الايدز داخل مستشفيات الحميات.

إذا كانت النتيجة إيجابية، يجب على المريض بدء العلاج في أقرب وقت ممكن.