الخميس 09 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

عرين الأسود تعلن تنفيذ أكثر من 14 عملية إطلاق نار ضد الاحتلال في الضفة الغربية

عرين الأسود، فيتو
عرين الأسود، فيتو

أعلنت مجموعة "عرين الأسود" في فلسطين المحتلة تنفيذ أكثر من 14 عملية إطلاق نار في منطقة نابلس وما يحيطها.

 

وأكدت "عرين الأسود" في رسالة للقائدين محمد الضيف وصالح العاروري وكل قادة المقاومة أن "الضفة الغربية لن تكون إلا سيفًا ودرعًا لكم بإذن الله".

وقالت المجموعة للقلة التي بدأت تتحدث عما بعد عزل المقاومة في غزة: "هيهات ستقف المقاومة منتصرة وأنتم لكم الخزي والعار".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت إصابة مستوطنين اثنين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة إيتمار شمال الضفة الغربية وانسحاب المنفذ.

 

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وقبل أيام، دعت مجموعة "عرين الأسود"، الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية، إلى الخروج والاشتباك مع قوات الاحتلال، تضامنًا مع قطاع غزة.

وطالبت "عرين الأسود"، في بيانٍ، الفلسطينيين بالخروج إلى الشوارع "مكبرين مهللين، متضرعين إلى الله بنصرِ المقاومين، الذين يخوضون معركة البطولة والانتصار".

ووصفت المجموعة كيان الاحتلال بأنه "مصنوعٌ من ورق"، ويمتلك "كبرياء فارغة"، مضيفةً أن "غزة أوقعت الاحتلال في حفرةٍ من جحيم".

يأتي ذلك في وقتٍ تقتحم فيه قوات الاحتلال مناطق في الضفة الغربية، بينما يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مع تكثيف الاحتلال قصفه لكافة المناطق، واستهداف كل المنشآت من دون تفريق، والعدوان على كل مقومات الحياة.

 

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