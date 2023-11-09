رسالة من 26 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأمريكي لبايدن بشأن غزة، ماذا طلبوا؟

حرب إسرائيل في غزة، أعرب 26 عضوًا ديمقراطيًّا في مجلس الشيوخ الأمريكي عن قلقهم في رسالة موجهة للرئيس جو بايدن، بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف حركة حماس في قطاع غزة والتي أدت إلى ارتفاع عدد القتلى بين المدنيين الفلسطينيين، خاصة بين الأطفال والنساء.

قصف غزة

وفي رسالة لبايدن، الأربعاء، طلب الأعضاء من مسؤولي الإدارة الأمريكية إطلاع الكونجرس على كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية للتخفيف من الخسائر في صفوف المدنيين في غزة مع تحقيق هدفها المتمثل في القضاء على حماس.

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رسالة 26 عضوا ديمقراطيا

وكان من بين الموقعين على الرسالة أعضاء ديمقراطيون في لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ، بما في ذلك رئيس اللجنة، السيناتور جاك ريد (ديمقراطي - ماريلاند)، وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بما في ذلك السيناتور كريس فان هولين (ديمقراطي - ماريلاند)، وكريس مورفي (ديمقراطي - كونيتيكت) وبريان شاتز (ديمقراطي - هاواي).

وضمت قائمة الموقعين أيضًا أعضاء مجلس الشيوخ التابعين للحزب الديمقراطي: بيتر ويلش، وأنجوس كينج جونيور، وجان شاهين، وجيفري ميركيلي، وتينا سميث، وإيمي كلوبوشار، ورافييل وورنوك، وجون أسوف، وبين راي لوجان، وتامي داكوورث، وإليزابيث وورين، وشيلدون وايتهاوس، ومارتن هينريك، وشيرود براون، وتيم كين، وبيرنارد ساندرز، وإدوارد ماركي، ومازي هيرونو، وتامي بولدوين، وتوماس كاربر، وريتشارد دوربين.

معلومات عن إستراتيجية إسرائيل

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ: "نطلب من فريقكم بكل احترام أن يزودنا بالمعلومات المتعلقة بهاتين الأولويتين الأمريكيتين الواضحتين، وهما دعم إستراتيجية إسرائيلية من شأنها أن تقلل بشكل فعال وتهزم التهديد الذي تمثله حماس، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين في غزة".

وقالوا: "نطلب منكم إبلاغنا بالآليات المحددة التي تضعها الإدارة لضمان تنفيذ العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل غزة وفقا للقانون الإنساني الدولي ولضمان استخدام أي معدات توفرها الولايات المتحدة بطريقة تتفق مع القانون الدولي الإنساني ومع قانون الولايات المتحدة".

وأضافوا أنه "من مصلحة أميركا أن تتأكد من أن أي خطط عسكرية لمحاربة حماس لا تسفر عن نفس الأخطاء الإستراتيجية التي ارتكبتها العديد من العمليات العسكرية الأمريكية على مدى العقود القليلة الماضية".

وتابعوا: "وبينما نقوم بمراجعة طلب الإدارة التكميلي للمساعدة العسكرية لإسرائيل، نطلب منك (بايدن) بكل احترام أن تشاركنا تقييمك لمدى جدوى الإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية في غزة، وما إذا كانت تعطي الأولوية لإطلاق سراح الرهائن".

وتساءل أعضاء مجلس الشيوخ عما "إذا كانت هناك خطة قابلة للتحقيق لحكم غزة عندما تنتهي العملية العسكرية الإسرائيلية، وكذلك ما إذا كانت إسرائيل تدعم الشروط اللازمة لتحقيق حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني في نهاية المطاف".

وأكد أعضاء مجلس الشيوخ أنهم "يؤيدون تقديم مساعدة إضافية لإسرائيل تشمل خمسة مجالات رئيسية: تحجيم التهديد الذي تمثله حماس، وإعطاء الأولوية لإطلاق سراح الرهائن، ووضع خطة للعمل من أجل حل الدولتين لإقامة دولة فلسطينية، والالتزام بقرارات الولايات المتحدة والقانون الدولي مع حماية المدنيين وتقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين في غزة".

وكتبوا أن "المعلومات المطلوبة في هذه الرسالة ستساعدنا على ضمان أن الدعم الأمريكي لعمليات إسرائيل داخل غزة يحقق هذه الأهداف".

المستوطنون الإسرائيليون

كما طلب المشرعون من بايدن الحصول على تأكيدات من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بأن "الإمدادات الأمريكية من البنادق لن تصل إلى أيدي المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية المتهمين بارتكاب أعمال عنف وقتل الفلسطينيين في القرى المتاخمة للأراضي غير القانونية للمجتمعات الإسرائيلية".

وكذلك طلبوا الحصول على تأكيدات من رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بأن حكومته تتخذ خطوات لقمع أي أعمال عنف ضد الإسرائيليين.

كارثة إنسانية في غزة

وأشار الأعضاء إلى ضرورة تزويدهم بمعلومات "حول كيفية مساهمة مساعدتنا في تعزيز جهودنا للتعامل مع إسرائيل ومصر والمجتمع الدولي الأوسع لمعالجة الكارثة الإنسانية المستمرة في غزة".

وقالوا: "وبينما نفكر في تقديم مساعدات عسكرية إضافية لإسرائيل، يجب ألا يقتصر دورنا في توفير الإغاثة الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل إلى غزة فحسب، بل علينا أيضا أن نصر على أن تتخذ إسرائيل جميع التدابير اللازمة لمساعدتنا في تسهيل هذه الإغاثة لمليوني مدني يعيشون هناك، نصفهم أطفال".

وأضافوا: "ويتضمن ذلك استعادة خدمات المياه والكهرباء والاتصالات بشكل كامل، والتعجيل بتسليم الوقود من خلال أنظمة راسخة لتجنب تحويله إلى حماس، وفتح معبر كريم شالوم في جنوب إسرائيل لزيادة المساعدات الإنسانية المطلوبة بشدة لغزة. كما تجب حماية عمال الإغاثة والمواقع المدنية مثل المدارس والمستشفيات ومرافق الأمم المتحدة".

الجيش الإسرائيلي

وفي مقابلة مع فرانس برس، الأربعاء، قال كريس مورفي، أحد الموقعين على الرسالة الموجهة للرئيس الأميركي، إن حصيلة القتلى المدنيين في غزة "كبيرة جدًّا" وأنه يتعين على الجيش الإسرائيلي أن يكون "أكثر دقة" في استهدافه مقاتلي حماس في القطاع.

وقال مورفي الذي يشغل عضوية لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ: "أعتقد أن عدد المدنيين الذين قُتلوا كبير جدا وأنه من المهم والحيوي شن هجوم أكثر دقة" في استهداف المقاتلين والمواقع العسكرية من أجل تجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

ويوم الأربعاء، زعم الجيش الإسرائيلي أن حركة حماس فقدت السيطرة في شمالي قطاع غزة، الأربعاء، في وقت أعلن نزوح نحو 50 ألف مدني من شمال القطاع إلى جنوبه.

طوفان الأقصى

وتأتي هذه التطورات مع ازدياد حدة المعارك البرية، خلال الأيام الماضية، بعد دخول الحرب شهرها الثاني، في أعقاب هجوم حماس داخل إسرائيل، في السابع من أكتوبر، الذي أسفر عن مقتل 1400 شخص واختطاف أكثر من 240 شخصًا.

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مجددًا، الأربعاء، أي وقف لإطلاق النار من دون إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس، وذلك على خلفية معلومات عن وساطة قطرية من أجل هدنة إنسانية، وفق فرانس برس.

وبلغت حصيلة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ ذلك الحين أكثر من 10 آلاف شهيد معظمهم مدنيون وبينهم أكثر من أربعة آلاف طفل، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.