الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

نائب رئيس المكتب السياسي لحماس: إسرائيل فشلت في تهجير أهالي غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري، أنه كلما زاد تقدم الجيش الإسرائيلي وتعمقه في غزة، زادت خسائره وقتلاه.

 

فشل إسرائيل في تهجير أهل غزة

وأضاف العاروري: "كلام العدو عن استخدام مستشفى الشفاء للإدارة العسكرية كلام سخيف، والعدو معنى بتدميرها".


وتابع العاروري: "فشلت خطط العدو بتهجير أهل غزة إلى مصر وتهجير سكان الشمال إلى الجنوب وفقط 25% منهم غادر من الشمال".


وختم العاروري حديث مخاطبا القيادات الإسرائيلية: "غزة أكبر بكثير منك ومن غيرك، لن تستطيع أن تهزم المقاومة في غزة لا أنت ولا غيرك".


أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل جندي من قواته خلال العدوان الذي ينفذه على غزة، ليرتفع إجمالي القتلى إلى 34 منذ بداية العملية البرية.

 

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إصابة 4 جنود إسرائيليين بجراح خطيرة بمعارك غزة

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 4 جنود آخرين بجراح خطيرة في معارك قطاع غزة.
 


استمرار قتال القسام مع جيش الاحتلال

ومن جهته، قال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، نعلن بعون الله عن استمرار مجاهدينا في القتال والتصدي للعدو في كل المحاور.


تدمير الآليات العسكرية الإسرائيلية

وأكد أبو عبيدة، خلال كلمته منذ قليل: "وثقنا تدمير مجاهدينا لـ 136 آلية عسكرية إسرائيلية تدميرا كليا أو جزئيا".

 

دك تحصينات العدو الإسرائيلي 

وتابع أبو عبيدة: "بالرغم من المجازر، نضرب العدو الإسرائيلي في خطوطه الخلفية وندمر آلياته العسكرية من النقطة صفر، ويواصل سلاح القنص استهداف الجنود وسلاح المدفعية دك الحشود والتحصينات".

 

وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة

وكشفت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" مساء اليوم الأربعاء، عن التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق نار داخل قطاع غزة لمدة ثلاثة أيام وذلك عقب 33 يوما من العدوان الإسرائيلي على القطاع.



إطلاق سراح من 15 إلى 20 محتجزا من الجنسيات الأجنبية خلال الهدنة

ولفت التقرير الإسرائيلي إلى أنه خلال الهدنة سيتم إطلاق سراح من 15 إلى 20 محتجزا من الجنسيات الأجنبية.

 

وجاء إعلان الهدنة الإسرائيلية عقب اتصال هاتفي بين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث حث الأخير نتنياهو على قبول وقف إطلاق نار مؤقت في غزة لمدة 3 أيام مقابل إطلاق حركة "حماس" عددا من الرهائن.

 

ولفتت تقارير عبرية، إلى أنه وبحسب الاقتراح المطروح، فإن حماس ستطلق سراح 10 - 15 رهينة وتستغل الأيام الثلاثة من الهدنة للتحقق من هوية جميع الرهائن الذين بين يديها وفي أيدي الأطراف الأخرى في قطاع غزة، وإرسال قائمة بأسمائهم.

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حماس الجيش الإسرائيلي نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري طوفان الأقصى

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