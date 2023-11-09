الخميس 09 نوفمبر 2023
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي

أستون فيلا، فيتو
أستون فيلا، فيتو

دوري المؤتمر الأوروبي، تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الرابعة من دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الحالي 2023/2024.

 

مواعيد مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي

ومن المقرر أن تقام اليوم المباريات التالية:

إف سي أسيتانا × بالكاني  - 5:30 مساءً

باوك سالونيكا × أبيردين - 7:45 مساءً

بشكتاش × جليمت - 7:45 مساءً

هلسنكي × فرانكفورت - 7:45 مساءً

فيكتوريا بلزن × دينامو زغرب - 7:45 مساءً

نورشيلاند × ترنافا  - 7:45 مساءً

ليجيا وراسو × زرينيسكي موستا - 7:45  مساءً

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فيرينكفاروسي × جينك - 7:45 مساءً

تشوكاريتشكي ستانكوم × فيورنتينا  - 7:45 مساءً

أستون فيلا × الكمار - 10 مساء

بريدابليك × جينت  - 10 مساءً

لودوجوريتس × فنربخشة  - 10 مساءً

كلوب بروج × لوجانو  - 10 مساءً

سلوفان براتيسلافا × ليل  - 10 مساءً

أولمبيا ليبوليانا × كي كلاكسيفك - 10 مساءً

 

مانشستر يونايتد يسقط أمام كوبنهاجن

وعلى جانب آخر، حقق فريق كوبنهاجن الدنماركي الفوز على ضيفه مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب باركن (معقل الفريق الدنماركي)، ضمن مواجهات الجولة الرابعة لحساب المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن

هدفا مانشستر يونايتد في مرمى كوبنهاجن سجلهما هداف الفريق راسموس هويلوند في الدقيقتين 3 و28 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة سجل محمد البونسي هدف كوبنهاجن في الدقيقة 45، قبل أن يتعادل ديوجو جونسالفيس لكوبنهاجن من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني استعد مانشستر يونايتد التقدم بهدف برونو فرنانديز من ركلة جزاء، ثم إنتفض أصحاب الأرض هجوميا ونجحوا في إدراك التعادل في الدقيقة 83 عن طريق لوكاس ليراجير.

وتقدم كوبنهاجن لأول مرة في المباراة في الدقيقة 87 بالهدف الرابع عن طريق روني بارداجي، ليحقق كوبنهاجن فوزا تاريخيا لأول مرة على فريق إنجليزي. 

شهد الشوط الأول سيطرة واستحواذ وأفضلية هجومية لصالح مانشستر يونايتد، وبدا واضحًا فارق الخبرات الكبير بين لاعبي الفريقين، وأهدر لاعبو مانشستر عدد من الفرص المحققة كانت كفيلة بزيادة الغلة التهديفية للضيوف.

 

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دوري المؤتمر الاوروبي هلسنكي جليمت باوك سالونيكا مانشستر يونايتد

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