أسباب رائحة الفم الكريهة عند الأطفال، ومتى تذهب للطبيب؟

عادةً ما تكون رائحة الفم الكريهة بالأطفال بسبب العادات الصحية السيئة لذلك يكون تعليم الصغار عادات تنظيف الأسنان الجيدة ونظافة الفم في وقت مبكر يمكن أن يمنع رائحة الفم الكريهة، وتوجد عدد من الأسباب ويجب معرفة سبب رائحة الفم الكريهة حتى يمكن علاج المشكلة الجذرية.

رائحة الفم الكريهة عند الاطفال، فيتو

أسباب رائحة الفم الكريهة عند الأطفال الصغار

سوء نظافة الفم هذه حالة شائعة عند الأطفال الصغار، ويمكن أن يكون هناك أسباب عديدة لرائحة الفم الكريهة لدى الأطفال.

أولًا، النظر إلى عادات الأطفال في تنظيف الأسنان بالفرشاة، وقد يؤدي عدم تنظيف أسنان الطفل بالفرشاة مرتين يوميًا وعدم الاعتناء باللثة إلى رائحة الفم الكريهة، ويمكن أن يؤدي تراكم البلاك إلى ظهور الرائحة أيضًا، وفقًا لموقع "WebMD" الطبي.

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النظام غذائي، بعض الأطعمة يمكن أن تسبب رائحة الفم الكريهة، مثل البصل والثوم من الأمثلة الكلاسيكية بالإضافة إلى الأطعمة والمشروبات السكرية والتي تضر بالأسنان بسبب حموضتها، وعندما تبدأ الأسنان بالتسوس بسبب السكر والحموضة يمكن أن يصاب الطفل برائحة الفم الكريهة.

جفاف الفم، قد يؤدي جفاف الفم إلى جعل رائحة أنفاس الأطفال كريهة وعندما لا يكون هناك لعاب لغسل البكتيريا الموجودة في الأفواه فتتكون الرائحة الفم الكريهة، ويمكن أن يحدث جفاف الفم إذا كان الطفل يتنفس من خلال فمه.

ويمكن أن تؤثر حالات الأذن والأنف والحنجرة الأخرى على تنفس الطفل، ويمكن أن تسبب التهابات الجيوب الأنفية والتهاب اللوزتين وبعض أنواع الحساسية الموسمية رائحة الفم الكريهة.

متى تبدأ بتنظيف أسنان الاطفال؟

تبدأ عادات نظافة الفم الجيدة عند ولادة الطفل حيث يمكن البدء بتعويده على الشعور بفرك لثتهم، ويمكن أن يكون ذلك باستخدام منشفة أو فرشاة لثة ويكون ذلك ضروريًا لإبقاء اللثة نظيفة، وعندما يبد، في التسنين يجب الاستمرار في ذلك لتتشكل عادات تنظيف الأسنان الجيدة مبكرًا.

وعندما تبدأ أسنان الطفل في الظهور يمكن استخدام فرشاة أسنان خاصة بالأطفال، ويمكنك أيضًا البدء باستخدام كمية صغيرة من معجون الأسنان.

رائحة الفم الكريهة عند الأطفال، فيتو

متى تزور الطبيب لعلاج رائحة الفم الكريهة لدى طفلك؟

عادة، تساعد نظافة الفم الجيدة وشرب الكثير من الماء على علاج رائحة الفم الكريهة لدى الاطفال مع ذلك، في بعض الحالات قد يحتاج إلى رعاية الطبية.

رائحة الفم الكريهة بالصباح، من الشائع أن يعاني الناس من رائحة الفم الكريهة عند الاستيقاظ ولكن، إذا كان الطفل يعاني من رائحة الفم الكريهة في الصباح والتي لا تزول فقد يحتاج إلى المساعدة، فقد تكون هذه علامة على أن الطفل يعاني من رائحة الفم الكريهة المزمنة التي تتطلب علاجًا طبيًا.

تسوس الأسنان، يمكن أن تؤدي التجاويف غير المعالجة إلى تسوس الأسنان ولتسوس الأسنان العديد من المشاكل ولكن رائحة الفم الكريهة هي مشكلة ملحوظة.

ويمكن للأسنان المتحللة أن تؤوي البكتيريا، والتي يمكن أن تسبب رائحة الفم الكريهة فقد يحتاج الطفل إلى ملء أو خلع السن المريض.

الأذنين والحنجرة والأنف، عندما تتراكم البكتيريا في فم الطفل قد تكون العلامة الوحيدة هي رائحة الفم الكريهة، ويمكن أيضًا أن تسبب التهابات الجيوب الأنفية وتضخم اللوزتين والارتجاع الحمضي رائحة الفم الكريهة وإذا لم يتحسن تنفس الصغير بالفرشاة أو العلاجات الأخرى فقد يكون لديه حالة كامنة تحتاج إلى علاج من قبل أخصائي طبي.