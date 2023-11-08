أخبار الرياضة اليوم.. الزمالك يضرب موعدا مع الأهلي بنهائي كأس مصر.. وأحمد حجازي يعود لـ تدريبات اتحاد جدة
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة محليا وأوروبيا وجاء أبرزها كالتالي:
الزمالك يواجه الأهلي في نهائي كأس مصر بعد التأهل على حساب بيراميدز بركلات الترجيح (صور)
مباراة الزمالك وبيراميدز، حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.
بعد الشفاء من الصليبي، عودة أحمد حجازي لـ تدريبات اتحاد جدة
عاد أحمد حجازي نجم المنتخب الوطني ومدافع اتحاد جدة، إلى التدريبات الجماعية للفريق السعودي مساء اليوم الأربعاء، بعد تعافيه من إصابة قطع الرباط الصليبي.
ونشرت الصفحة الرسمية لنادي اتحاد جدة فيديو من مشاركة أحمد حجازي في التدريبات وعلقت: "لقد عاد".
الدوري المصري، الأهلي يفوز على سيراميكا كليوباترا 2-1 بقاضية أفشة
الدوري المصري، فاز النادي الأهلي على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب المقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.
صحيفة سعودية: فيتوريا بين 3 مرشحين لتدريب اتحاد جدة
كشفت تقارير صحفية، أن البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، بين المرشحين لقيادة اتحاد جدة السعودي خلال الفترة المقبلة، خلفًا للبرتغالي نونو سانتو الذي تمت إقالته.
برشلونة يخسر 2.8 مليون يورو بعد الهزيمة أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا
أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن خسارة فريق برشلونة أمام نظيره شاختار الأوكراني، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا، أغضبت الإدارة الكتالونية بشدة لسبب آخر.
آخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق
أحمد شوبير، كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير المذاع على إذاعة أون سبورت عن تطورات الحالة الصحية للعامرى فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
أول قرار من إدارة الزمالك بعد الصعود لنهائي كأس مصر
كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن أول قرار من مجلس إدارة القلعة البيضاء، بعد تخطي الفريق عقبة بيراميدز بركلات الترجيح والصعود لنهائي كأس مصر.
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر
كأس مصر، ضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موعدا مع غريمه التقليدي النادي الأهلي، في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي 2022 - 2023.
وتأهل الزمالك لنهائي كأس مصر بعد الفوز في الدور نصف النهائي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، أما الأهلي فقد سبق له التأهل للمباراة النهائية بعدما تأهل على حساب إنبي.
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