برشلونة يخسر 2.8 مليون يورو بعد الهزيمة أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن خسارة فريق برشلونة أمام نظيره شاختار الأوكراني، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا، أغضبت الإدارة الكتالونية بشدة لسبب آخر.

وسقط برشلونة بهدف دون رد أمام شاختار، وسط انتقادات حادة لأداء الفريق من جانب وسائل الإعلام والجماهير.

الخسارة تؤثر اقتصاديا على برشلونة

وأوضحت الصحيفة، أن "الخسارة لم تكن قاسية فقط بقدر أنها ستؤثر على الوضع الاقتصادي في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها برشلونة تحت إدارة، خوان لابورتا".

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وأكدت الصحيفة، أن "إدارة برشلونة تحسب كل يورو لها من مشاركاتها المحلية والقارية، حتى يتمكنوا من تصحيح المسار الاقتصادي للنادي".

وأضافت: "كان هناك احتفالات في برشلونة بسبب جمع 7 ملايين يورو من مباراة الكلاسيكو الأخيرة، ولكن خسارة شاختار بالأمس أزعجت الإدارة لأن النادي خسر 2.8 مليون يورو".

وأوضحت: "هذا هو المبلغ الذي يدفعه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مقابل كل فوز في مرحلة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، مع تخطيط الإدارة للتأهل إلى دور الثمانية من أجل حصد المزيد من الأموال".

وقال تشافي، المدير الفني للبارسا، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الخسارة كانت بمثابة خطوة للخلف بكل وضوح".

وأضاف "نحن في لحظة سيئة من الركود ولا مانع في الاعتراف بذلك، لأن علينا أن ننتقد أنفسنا ونكون صادقين، الهزيمة مستحقة ولكن علينا أن نكون إيجابيين فنحن لم نخسر أي شيء ولكننا قدمنا واحدة من أسوأ مبارياتنا".

الخسارة جمدت رصيد برشلونة عند النقطة التاسعة في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن بورتو صاحب المركز الثاني وبفارق 3 نقاط عن شاختار صاحب المركز الثالث.