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رياضة

آخر تطورات الحالة الصحية للعامري الفاروق (فيديو)

العامرى فاروق نائب
العامرى فاروق نائب رئيس النادي الأهلى، فيتو

أحمد شوبير، كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير المذاع على إذاعة أون سبورت عن تطورات الحالة الصحية للعامرى فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

آخر تطورات الحالة الصحية للعامرى فاروق

 

وقال شوبير إن العامرى فاروق سقط داخل غرفات الاجتماعات في مجلس إدارة النادي الأهلي بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة وكان بجواره سعد شلبى المدير التنفيذي للنادي وتم على الفور إبلاغ أسرته بالأمر.

وواصل شوبير تصريحاته قائلا" عند وصول الطاقم الطبي للكشف عن الحالة الصحية للعامرى فاروق تقرر نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة لعمل جراحة في القلب وقسطرة في المخ وذلك بعدما حدوث توقف في عضلة القلب ونزيف في المخ.

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واختتم شوبير تصريحاته قائلا" الحالة لاتزال حرجة للغاية ويحتاج العامري فاروق لدعوات الجميع من أجل التماثل للشفاء في أقرب وقت.

 

 

كشف مصدر مقرب من العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، آخر تطورات حالته الصحية، بعد نقله إلى المستشفى بسبب أزمة صحية خلال تواجده في مقر القلعة الحمراء.


وكان العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال تواجده بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، وتم نقله إلى مستشفى المعلمين، قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر، لإجراء عملية جراحية دقيقة في المخ نظرا لتأخر حالته الصحية.

 

وكشف مصدر مقرب من نائب رئيس النادي الأهلي، أن العامري فاروق أجرى العملية الجراحية الأولى لإيقاف النزيف على المخ، قبل أن يدخل إلى جراحة ثانية بسبب مشكلة في شريان، حيث أكد المصدر أن حالته مازالت حرجة. 

وكان خالد العامرى، شقيق العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، من كل المصريين الدعاء لأخيه بالشفاء

وكتب خالد العامرى تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: "رجاء من كل مصر تدعى لأخى العامرى فاروق".

وأضاف: "العامري في غيبوبة نتيجة نزيف في المخ ويحتاج إلى دعاء كل المصريين".

وتقرر نقل  العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر لإجراء عملية جراحية دقيقة في المخ نظرا لتأخر حالته الصحية.

 

وكان العامرى فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال تواجده بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، وتم نقله إلى مستشفى المعلمين.

الزمالك يوجه رسالة إلى العامرى فاروق

 

حرص نادي الزمالك على إصدار بيان للعامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، متمنيًا له الشفاء العاجل.

 

وجاء البيان: “يعرب مجلس إدارة نادي الزمالك عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل للعامري فاروق بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها”.

 

 

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