أخبار الفن اليوم.. مصير الأعمال المتعاقد عليها بيومي فؤاد.. عودة منى زكي إلى السينما بعد أصحاب ولا أعز

شهدت الساحة الفنية والثقافية اليوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر الجاري، العديد من الأحداث والأخبار المهمة والتي كان من أبرزها:

كشف المنتج أحمد السبكي عن مصير الأعمال التي تعاقد عليها مع الفنان بيومي فؤاد، والمقرر التجهيز لها خلال الفترة المقبلة.

وأكد المنتج السينمائي أحمد السبكي، أنه يستعد لتحضير فيلم سينمائي جديد بالتعاون مع بيومي فؤاد قريبا.

وقال أحمد السبكي في تصريح خاص لـ"فيتو": "أنا داخل فيلم مع بيومي فؤاد بعد ما يرجع من السعودية وهيكون اسمه عمو عزيز”.

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ينتظر جمهور منى زكي على صفيح ساخن، عودتها من جديد إلى السينما، وذلك بعد مشاركتها في فيلم "أصحاب ولا أعز" الذي عرض في العام الماضي، وتعرضت بعده للنقد الشديد، بسبب موضوع الفيلم وبعض مشاهده التي لم تعتد تقديمها.

طرحت الشركة المنتجة لفيلم بلوموندو بطولة النجم حسن الرداد، البرومو الرسمي للفيلم، والمقرر عرضه في دور العرض السينمائي ابتداءً من يوم 15 نوفمبر الجاري.

وسيطرت الكوميديا على مشاهد البرومو الرسمي والذي أظهر جانبا من شخصيات أبطال الفيلم، وعلى رأسهم حسن الرداد ومحمود حافظ وهاجر أحمد وميرنا نور الدين.

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة “رئيس المجلس الأعلى للثقافة”، التشكيل الجديد للجان المجلس الأعلى للثقافة الدائمة، والبالغ عددها 24 لجنة، وذلك لمدة عامين من تاريخه.

أعلن مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، اليوم الأربعاء، أسماء الفائزين بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب للدورة العاشرة 2023م، والمخصصة فى هذه الدورة للعرب، وذلك فى مجالات دراسات الإعلام والاتصال عن فرع الثقافة، والإخراج السينمائي عن فرع الفنون، والرواية عن فرع الآداب.