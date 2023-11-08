الخميس 09 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

أخبار الفن اليوم.. مصير الأعمال المتعاقد عليها بيومي فؤاد.. عودة منى زكي إلى السينما بعد أصحاب ولا أعز

بيومي فؤاد، فيتو
بيومي فؤاد، فيتو

شهدت الساحة الفنية والثقافية اليوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر الجاري، العديد من الأحداث والأخبار المهمة والتي كان من أبرزها: 

مصير الأعمال السينمائية التي تعاقد عليها بيومي فؤاد، أحمد السبكي يكشف مفاجأة

كشف المنتج أحمد السبكي عن مصير الأعمال التي تعاقد عليها مع الفنان بيومي فؤاد، والمقرر التجهيز لها خلال الفترة المقبلة.

وأكد المنتج السينمائي أحمد السبكي، أنه يستعد لتحضير فيلم سينمائي جديد بالتعاون مع بيومي فؤاد قريبا.

وقال أحمد السبكي في تصريح خاص لـ"فيتو": "أنا داخل فيلم مع بيومي فؤاد بعد ما يرجع من السعودية وهيكون اسمه عمو عزيز”.

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تفاصيل عودة منى زكي إلى السينما بعد أصحاب ولا أعز

 ينتظر جمهور منى زكي على صفيح ساخن، عودتها من جديد إلى السينما، وذلك  بعد مشاركتها في فيلم "أصحاب ولا أعز" الذي عرض في العام الماضي، وتعرضت بعده للنقد الشديد،  بسبب موضوع الفيلم وبعض مشاهده التي لم تعتد تقديمها.

الكوميديا تسيطر على البرومو الرسمي لفيلم بلوموندو (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة لفيلم بلوموندو بطولة النجم حسن الرداد، البرومو الرسمي للفيلم، والمقرر عرضه في دور العرض السينمائي ابتداءً من يوم 15 نوفمبر الجاري.

وسيطرت الكوميديا على مشاهد البرومو الرسمي والذي أظهر جانبا من شخصيات أبطال الفيلم، وعلى رأسهم حسن الرداد ومحمود حافظ وهاجر أحمد وميرنا نور الدين.

نيڤين الكيلاني تعتمد تشكيل اللجان الدائمة للمجلس الأعلى للثقافة

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة “رئيس المجلس الأعلى للثقافة”، التشكيل الجديد للجان المجلس الأعلى للثقافة الدائمة، والبالغ عددها 24 لجنة، وذلك لمدة عامين من تاريخه.

فوز واسيني الأعرج وعبد الله الكندي بجائزة قابوس للثقافة والفنون 2023

أعلن مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، اليوم الأربعاء، أسماء الفائزين بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب للدورة العاشرة 2023م، والمخصصة فى هذه الدورة للعرب، وذلك فى مجالات دراسات الإعلام والاتصال عن فرع الثقافة، والإخراج السينمائي عن فرع الفنون، والرواية عن فرع الآداب.

الكوميديا تسيطر على البرومو الرسمي لفيلم بلوموندو (فيديو)

تفاصيل عودة منى زكي إلى السينما بعد أصحاب ولا أعز

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الفنان بيومي فؤاد أحمد السبكى منى زكي حسن الرداد وزيرة الثقافة مركز السلطان قابوس العالى

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مصير الأعمال السينمائية التي تعاقد عليها بيومي فؤاد، أحمد السبكي يكشف مفاجأة

تفاصيل عودة منى زكي إلى السينما بعد أصحاب ولا أعز

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