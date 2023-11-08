تفاصيل عودة منى زكي إلى السينما بعد أصحاب ولا أعز

ينتظر جمهور منى زكي على صفيح ساخن، عودتها من جديد إلى السينما، وذلك بعد مشاركتها في فيلم "أصحاب ولا أعز" الذي عرض في العام الماضي، وتعرضت بعده للنقد الشديد، بسبب موضوع الفيلم وبعض مشاهده التي لم تعتد تقديمها.

وهاجم جزء كبير من الجمهور منى زكي في ذلك الوقت بسبب قصة الفيلم الجريئة بشكل عام وبسبب هذا المشهد بشكل خاص، حيث أثار موضوع الفيلم حالة من الجدل على كل المستويات.

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ومنذ عرض فيلم "أصحاب ولا أعز" التزمت مني زكي الصمت ولم ترد على الهجوم التي واجهته، بعد ظهورها في العمل لتتفاجأ بـ أزمة جديدة بسبب مثل هذا الفيلم، حيث أنها تعرضت للسب والقذف من قبل يوتيوبر شهير ليتصاعد الأمر ويصل إلى ساحات القضاء.

وفي الوقت الحالي ترتب مني زكي أوراقها من جديد للعودة إلى الجمهور بخطة سينمائية جديدة تعوضها عن ما حدث لها بسبب فيلمها الأخير "أصحاب ولا أعز".

تنتظر الفنانة مني زكي فيلمها الجديد مع محمد هنيدي "الجواهرجي" ـ حيث أن يواصل أبطال الفيلم تصوير مشاهد العمل استعدادا لعرضه قريبا في الصيف المقبل بعد توقف أكثر من مرة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول الفنان محمد هنيدي الذي يجسد دور جواهرجي وتجسد منى زكي دور زوجته وتحدث بينهما مشاكل تعرقل حياتهما، ويشارك في بطولته كل من باسم سمرة، آسر ياسين، أحمد السعدني، ريم مصطفى، عارفة عبد الرسول وتارا عماد.

وكما تعول “منى” على فيلم “الجواهرجي” للعودة من جديد إلى السينما، فإن هنيدي يعول أيضًا بعد فشل فيلمه الأخير “مرعي البريمو”، وهو الفيلم الذي كان الأخير يتطلع إلى أن يعوض به إخفاقاته الفنية المتتالية.

الجواهرجي من تأليف عمر طاهر ويخرجه إسلام خيري، الذي حدد موعد عرض الفيلم ضمن موسم صيف 2024.

ومن أبرز الأعمال التي ينتظرها جمهور منى زكي هو فيلم "القاهرة مكة" والذي كان من المفترض طرحه في موسم عيد الأضحى من العام الماضي بسبب ضيق الوقت وعدم استكمال تصوير المشاهد.

وتدور قصة الفيلم حول امرأة لديها ماض سيئ تقرر السفر إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج حتى تتطهر من ذنوبها وتبدأ حياة جديدة خالية من الذنوب، وخلال رحلتها للسفر إلى مكة تبدأ في التواصل مع أشخاص لديهم ماض معها لجمع مبلغ السفر، وهنا تبدأ رحلة فلسفية لمعرفة معنى التوبة الحقيقي.

ويشارك في بطولة الفيلم مع منى زكي كل من خالد الصاوي، محمد ممدوح، محمد فراج، شيرين رضا، ومحمد علاء، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

كما تعود النجمة مني زكي من جديد للعمل مع كريم عبد العزيز حيث أنه تشارك في بطولة فيلم لعب عيال والمقرر عرضه في عام 2024.

ويبدأ صناع "لعب عيال" شهر ديسمبر المقبل والعمل تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، وهو من تأليف أحمد حسني ومن إخراج طارق العريان.

وكانت قدمت النجمة منى زكي مسلسل "تحت الوصاية" بموسم دراما رمضان 2023 وهو تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدي - جوهر، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان والذي تجسدها الفنانة منى زكي وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات.