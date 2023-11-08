مصير الأعمال السينمائية التي تعاقد عليها بيومي فؤاد، أحمد السبكي يكشف مفاجأة

كشف المنتج أحمد السبكي عن مصير الأعمال التي تعاقد عليها مع الفنان بيومي فؤاد، والمقرر التجهيز لها خلال الفترة المقبلة.

مصير أعمال بيومي فؤاد مع أحمد السبكي

وأكد المنتج السينمائي أحمد السبكي، أنه يستعد لتحضير فيلم سينمائي جديد بالتعاون مع بيومي فؤاد قريبا.

وقال أحمد السبكي في تصريح خاص لـ"فيتو": "أنا داخل فيلم مع بيومي فؤاد بعد ما يرجع من السعودية وهيكون اسمه عمو عزيز”.

بيومي فؤاد

وعن الهجوم الذي تعرض له بيومي فؤاد بسبب تصريحاته في موسم الرياض قال: "بيومي فؤاد بني آدم طيب جدا وأكيد ميقصدش الكلام اللي قالوا وكمان هو بيحب محمد سلام جدا".

أزمة بيومي فؤاد مع محمد سلام

وتصدر بيومي فؤاد خلال الساعات الماضية، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة في موسم الرياض بالإضافة إلى انتقاده للفنان محمد سلام بعد اعتذاره عن عدم المشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي"، الأمر الذي أثار غضب الجمهور من "بيومي".

Advertisements

وتعرض بيومي فؤاد لانتقادات حادة من جانب البعض في الوسط الفني وذلك بعد تصريحاته الأخيرة في موسم الرياض وانتقاده محمد سلام.

المخرجة كاملة أبو ذكري تهاجم بيومي فؤاد

ووجهت المخرجة كاملة أبو ذكري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة للفنان بيومي فؤاد عقب حديثه بعد عرض مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية مؤخرا.

وكتبت كاملة أبو ذكري قائلة: "الأستاذ الفنان اللي كنت واحدة من محبيه.. لو حضرتك فاكر انك لما تعمل عمل اتحضر واتكتب واتنفذ في تلات أيام.. وتروح تعرضه وترقص وتغني وتضحك وبعد كده تاخد آلاف الدولارات.. لو ده بتسميه فن فأنا لا يشرفني إني أكون زميلة لك في هذه المهنة".

وتابعت: "لما تكون بتعرض التفاهات دي ده لا يشرف الفن المصري.. ولما تعرض التفاهة دي وجارك بيدبحوا أطفاله ونساءه ورجاله وتقولي الفن يبقى معنديش كلام أقدر أقوله غير إن الإحساس والفن نعمة أنتم اخر ناس تتكلموا عنها".