الكوميديا تسيطر على البرومو الرسمي لفيلم بلوموندو (فيديو)
طرحت الشركة المنتجة لفيلم بلوموندو بطولة النجم حسن الرداد، البرومو الرسمي للفيلم، والمقرر عرضه في دور العرض السينمائي ابتداءً من يوم 15 نوفمبر الجاري.
برومو فيلم بلوموندو
وسيطرت الكوميديا على مشاهد البرومو الرسمي والذي أظهر جانبا من شخصيات أبطال الفيلم، وعلى رأسهم حسن الرداد ومحمود حافظ وهاجر أحمد وميرنا نور الدين.
قصة فيلم بلوموندو
وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى لايت، حيث يستغل الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد سفر زوجته ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأسا على عقب.
أبطال فيلم بلوموندو
الفيلم من بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، سماء إبراهيم، محمد رضوان، محمود حافظ، رحاب الجمل، إنجي وجدان، محمد محمود، عمرو عبد الجليل، بدرية طلبة، وهو من تأليف حازم ويفي، إخراج ياسر سامي.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.