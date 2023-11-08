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ثقافة وفنون

الكوميديا تسيطر على البرومو الرسمي لفيلم بلوموندو (فيديو)

برومو فيلم بلوموندو،
برومو فيلم بلوموندو، فيتو

طرحت الشركة المنتجة لفيلم بلوموندو بطولة النجم حسن الرداد، البرومو الرسمي للفيلم، والمقرر عرضه في دور العرض السينمائي ابتداءً من يوم 15 نوفمبر الجاري. 

 

برومو فيلم بلوموندو 

 

وسيطرت الكوميديا على مشاهد البرومو الرسمي والذي أظهر جانبا من شخصيات أبطال الفيلم، وعلى رأسهم حسن الرداد ومحمود حافظ وهاجر أحمد وميرنا نور الدين. 

 

قصة فيلم بلوموندو 

 

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى لايت، حيث يستغل الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد سفر زوجته ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأسا على عقب.

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أبطال فيلم بلوموندو

 

الفيلم من بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، سماء إبراهيم، محمد رضوان، محمود حافظ، رحاب الجمل، إنجي وجدان، محمد محمود، عمرو عبد الجليل، بدرية طلبة، وهو من تأليف حازم ويفي، إخراج ياسر سامي.

طرح البوسترات التشويقية لفيلم بلوموندو وعرضه في مصر والسعودية 15 نوفمبر (صور)

موعد عرض فيلم بلوموندو لـ حسن الرداد بالسينمات

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